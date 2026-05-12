به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو دستور حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه خطاب به مراجع ذیربط، در رابطه با تعیینتکلیف و بررسی جزئیات موضوع موسوم به خطهای سفید و اینترنتپرو، در راستای احیای حقوق عامه، صبح امروز نشستی در این باب برگزار شد و رئیس دستگاه قضا، اقدام به فراخواندن دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و وزیر ارتباطات به همراه معاونین آنان کرد.
در جلسه مزبور، حجتالاسلام والمسلمین موحدیآزاد، دادستان کل کشور و ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی و سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات گزارشات تدوینشده توسط دستگاههای متبوع خود در باب مقولهی خطهای سفید و اینترنتپرو را قرائت و تشریح کردند.
دادستان کل کشور و وزیر ارتباطات در این جلسه اعلام داشتند با بررسیهای صورت گرفته احراز تخلف در قضیهی موسوم به خطهای سفید و اینترنتپرو، قطعی و حتمی است.
در همین زمینه رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت گزارشی در این خصوص، تا آخر هفته جمعبندی و ارائه خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای پس از استماع گزارشات مسئولان مذکور، به بیان نکاتی در باب اهمیت احیای حقوق عامه و ارتباط آن با مصادیق موجود در اجتماع اشاره کرد و گفت: ما در قوه قضاییه پاسدار حقوق عامه مردم هستیم و به هیچ وجه، اجازه نخواهیم داد این احساس در مردم ایجاد شود که در جامعه ما، تبعیض حکمفرماست.
رئیس قوه قضاییه در ادامه مشخصاً به موضوع موسوم به خطهای سفید و اینترنتپرو، اشاره کرد و بیان داشت: قضیهی موسوم به خطهای سفید و اینترنتپرو، در ذهن مردم مسئله ایجاد کرده است؛ این ذهنیت نیز یک شبه بوجود نیامده و اگر در باب آن برای مردم شفافسازی نکنیم، موجبات بدبینی شهروندان فراهم میشود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بارها اعلام کردهایم که کسی تصور نکند، چون شرایط جنگی است و اقتضائات خاصی حکمفرماست، میتوان قانون را دور زد و یا عملی مغایر با قانون و شرع مرتکب شد و یا سوءاستفادهای از شرایط موجود کرد؛ من در قضیهی ناظر بر اصل ۲۵ قانون اساسی و منع تجسس در زندگی مردم مگر به حکم قانون، بر این امر تاکید ورزیدم؛ اکنون در باب مقولات ناظر بر ارتباطات جمعی و دستگاهها، ابزارها و برنامههای مرتبط با آن نیز تاکید میورزم که به هیچ وجه نباید از قانون تخطی شود و احساس تبعیض در مردم ایجاد شود و یا عرصه برای جولان عناصر سوءاستفادهگر و فرصتطلب باز شود.
رئیس عدلیه عنوان کرد: برخی سرگردانیها و موضوعاتی که برای مردم شفاف نمیشود، مانند پُتک بر افکارعمومی و اذهان جمعی فرود میآیند و اثرات نامطلوبی را در اجتماع بر جای میگذارند؛ این قضیه را کوچک نشماریم؛ نگوییم فلان قضیه مدتی در افکار عمومی و جراید مطرح میشود و سپس به فراموشی سپرده میشود؛ مسائلی که برای مردم تبیین نمیشوند، بر روی اذهان جمعی اثر میگذارند و ممکن است تالیفاسد و تبعات نامطلوب داشته باشند.
قاضیالقضات خاطرنشان کرد: در همین قضیهی موسوم به خطهای سفید و اینترنتپرو، گزارشهایی واصل میشود که فلان فرد با دریافت مبالغی هنگفت این خط یا خطوط را واگذار کرده است! توجه کنید که این قبیل مسائل بعضاً به حاکمیت نسبت داده میشود و سبب بدبینی، بیاعتمادی و شکلگیری احساس تبعیض در مردم میشود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: موضوع موسوم به خطهای سفید و اینترنتپرو، باید به صورت کامل و جامع تعیینتکلیف شود؛ برای مردم شفافسازی و تبیینگری شود و چنانچه در این عرصه، تخلف و جرم حادث شده که وفق گزارش دستگاهها در این جلسه، احراز تخلف در آن قطعی است، باید جلوی آن گرفته شود و با متخلفین، به حسبه و مبتنی بر قانون و مقررات برخورد شود.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: اکنون در شرایط جنگی به سر میبریم و سرمایه اصلی ما در این نبرد سرنوشتساز، مردمان گرانقدر و وطندوست و ولایتمدارمان هستند؛ نباید اجازه دهیم این سرمایههای اصلی ما دچار بدبینی و بیاعتمادی شوند؛ اکنون شرایط به گونهای نیست که بخواهیم فیالمثل بالغ بر ۵ ماه برای تعیینتکلیف یک موضوع صبر کنیم؛ مردم از ما شفافسازی و تبیینگری و احیای حقوق عامه را میخواهند و ما به این مطالبه مردم، باید لبیک بگوییم.
