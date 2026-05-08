۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۰۹

اژه ای:ناوهای شیطان بزرگ حتی جرئت نزدیک شدن به تنگه هرمز را نیز ندارند

رئیس قوه قضائیه در پیامی به مناسبت فرارسیدن اربعین شهادت سردار تنگسیری نوشت: ناوهای شیطان بزرگ حتی جرئت نزدیک شدن به تنگه هرمز را نیز ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پیامی به مناسبت فرارسیدن اربعین شهادت سردار تنگسیری نوشت: شهید عزیز، دریابان پاسدار تنگسیری که در اربعین او به سرمی‌بریم، معمار نظم نوین تنگه هرمز و علمدار خلیج‌فارس بود.

وی افزود: جان‌فشانی و نقش‌آفرینی این شهید والامقام در مهندسی و طراحی اقتدار امروز ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز از دفاع مقدس ۸ ساله تا جنگ تحمیلی سوم، زبانزد است.

رئیس قوه قضائیه نوشت: تنگسیری عزیز از نسل رئیسعلی دلواری و نادر مهدوی بود. مردانی شجاع و مؤمن و وطن‌دوست که خاک پاک ایران را نگاهبان بودند و نامشان تا ابد بر پهنه خلیج همیشه فارس خواهد درخشید.

اژه ای اضافه کرد: امروز تمامی نقشه‌های آمریکا در تسلط بر تنگه هرمز نقش بر آب شده و ناوهای شیطان بزرگ حتی جرئت نزدیک شدن به این تنگه را نیز ندارند؛ این امر نتیجه سلحشوری و تدابیر فرماندهانی همچون تنگسیری است که با خون‌های مطهر خود، سند اقتدار دریایی ایران اسلامی را مُهر کردند.

وی تاکید کرد: ایران اسلامی در مدیریت آبراه‌های بین‌المللی و تنگه‌های راهبردی، طرحی نو درانداخته است و دکترین مداخله‌محور و چپاولگرایانه آمریکا را به چالش کشیده است.

کد مطلب 6823874

    • IR ۲۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      آرام آرام با قایق‌های بدون سرنشین نیروهای آمریکا.را در خلیج فارس محاصره کنید . حتی اگر میتوانید به ناو لینکلن حمله کنید و گروگان بگیرید

