مقابله با انتشار اخبار کذب و شایعات نیازمند همکاری نهادهای مختلف است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته امنیت روانی استان همدان با هدف بررسی راهکارهای ارتقای آرامش اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌های روانی و مقابله با شایعات و التهاب‌آفرینی در فضای عمومی ظهر در به ریاست دادستان مرکز استان همدان برگزار شد.

در این نشست آخرین وضعیت مسائل مرتبط با امنیت روانی جامعه، نحوه مدیریت و اطلاع‌رسانی صحیح در شرایط حساس و همچنین هماهنگی بین دستگاهی برای افزایش اعتماد عمومی مورد بررسی قرار گرفت.

دادستان همدان در این جلسه با تأکید بر اهمیت صیانت از آرامش روانی جامعه اظهار کرد: امنیت روانی مردم از ارکان مهم امنیت عمومی است و تمامی دستگاه‌ها باید با هم‌افزایی، اطلاع‌رسانی دقیق و اقدام به‌موقع، از ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی جلوگیری کنند.

عباس نجفی افزود: مقابله با انتشار اخبار کذب، شایعات و هرگونه اقدام مخرب در فضای حقیقی و مجازی به خصوص در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی که موجب اخلال در آرامش جامعه شود، نیازمند همکاری مستمر نهادهای اجرایی، نظارتی و فرهنگی است.

در ادامه ریاست حفاظت اطلاعات دادگستری نیز بر ضرورت رصد مستمر تهدیدات و تقویت هماهنگی میان بخش‌های مختلف تأکید کرد و خواستار اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و هوشمندانه در حوزه امنیت روانی شد.

در ادامه سیدمجتبی حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به اهمیت ثبات روانی جامعه در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی، بر ضرورت مدیریت صحیح اطلاع‌رسانی و تبیین اقدامات دستگاه‌ها برای مردم تأکید کرد.

در پایان این نشست، حاضران ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌های متبوع خود، بر تداوم جلسات تخصصی، ارتقای هماهنگی میان نهادها و اتخاذ تصمیمات مؤثر در راستای حفظ آرامش و امنیت روانی جامعه تأکید کردند.