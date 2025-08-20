  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۲۱

افتتاح و کلنگ زنی ۱۰۹ طرح آموزشی طی هفته دولت در کهگیلویه و بویراحمد

افتتاح و کلنگ زنی ۱۰۹ طرح آموزشی طی هفته دولت در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح و کلنگ زنی ۱۰۹ طرح آموزشی طی هفته دولت در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا حسینی نیکعصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به برنامه‌های نوسازی مدارس در هفته دولت امسال اشاره کرد و گفت: در هفته دولت، ۱۰۹ پروژه آموزشی با بیش از ۳۷۵ کلاس درس و اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان برای این استان، کلنگ‌زنی، افتتاح و یا به بهره‌برداری خواهد رسید و احتمال افزایش این آمار نیز وجود دارد.

وی بیان کرد: در هفته دولت ۲ سالن ورزشی و ۴ فضای آموزشی در قالب طرح مهر تا مهر به بهره‌برداری خواهند رسید، علاوه بر این، ۴۰ چمن مصنوعی درون‌مدرسه‌ای نیز آماده و تحویل مدارس می‌شوند.

افتتاح طرح‌های بزرگ مقیاس آموزشی در دهه فجر امسال

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به برنامه‌های آتی تصریح کرد: بهار نوسازی مدارس دهه فجر است و اغلب پروژه‌های بزرگ‌مقیاس در دهه فجر افتتاح می‌شود.

وی با تأکید بر نقش مشارکت‌های مردمی ساخت مراکز آموزشی، بیان کرد: نهضت مدرسه‌سازی کاملاً دولتی نیست و ما همواره نیازمند مشارکت و کمک‌های مردمی هستیم، در حال حاضر، با چالش‌هایی مانند وجود مدارس خالی از سکنه و همچنین مدارسی مواجهیم که جمعیت دانش‌آموزی آنها بالاتر از سرانه استاندارد است.

کمبود مدرسه در بویراحمد، دنا و مارگون

حسینی نیک در تشریح وضعیت مناطق مختلف استان مشکل کمبود مدرسه در مناطق بویراحمد، دما و مارگون از حاد دانست و به مؤثر بودن اقدامات این اداره کل پرداخت و تاکید کرد: طبق گفته مردم دیشموک از زمان افتتاح خوابگاه دختران در دیشموک در مهرماه سال گذشته تاکنون، آمارهای مثبتی داشته‌ایم و خوشبختانه هیچ موردی از حوادث ناگوار گزارش نشده است، همچنین پروژه مدرسه در بی‌صیدون که از سال ۹۴ آغاز و پس از سال‌ها رکود ۱۴۰۱ تحویل داده شد، اکنون بالاترین نرخ قبولی دانش‌آموزی را در منطقه دارد.

۱۹۰ طرح بازسازی و نوسازی مدارس در طرح نهضت عدالت آموزشی

وی با اشاره به اینکه اولویت ما، ساخت مدارس زیبا، با نشاط و استاندارد است، به طرح نهضت عدالت در فضاهای آموزشی و پیگیری رئیس جمهور اشاره کرد و ادامه داد: ۱۹۰ پروژه بازسازی و نوسازی مدارس در قالب طرح نهضت عدالت در فضای آموزشی وجود دارد که ۱۰۶ مدرسه سنگی، ۶۰ مدرسه کانکسی، ۱۸ مدرسه نیمه تمام و۶ مدرسه در قالب تخریب و بازسازی در طرح نهضت عدالت فضای آموزشی قرار دارند.

تجهیز و توسعه ۳۴ مدرسه در قالب طرح مهر تا مهر

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد در توضیح طرح وزارتی مهر تا مهر اظهار کرد: از ۱۵ مهرماه سال گذشته تا ۱۵ مهر سال امسال جمع‌بندی و ارائه می‌دهدکه در قالب این طرح و با دستور مستقیم استاندار، تزریق اعتبار برای تجهیز خوابگاه‌ها، نمازخانه‌ها و فضاهای پرورشی در دستور کار قرار گرفت که ۳۴ مدرسه با بیش از ۱۰۶ کلاس درس در این حوزه است.

وی در بیان سیاست کلان دولت تصریح کرد: سیاست راهبردی دولت، تقویت هرچه بیشتر مدارس دولتی و رفع محرومیت از مدارس مناطق روستایی و محروم است. در همین راستا، طرح شهید عجمیان از شنبه آینده آغاز و با محوریت شاداب‌سازی و رنگ‌آمیزی مدارس اجرایی خواهد شد.

حسینی نیک در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های در دست احداث اشاره و بیان کرد: در حوزه نهضت مدرسه‌سازی و هدایت فضاهای آموزشی، هم اکنون در ۸ شهرستان استان کتابخانه در حال احداث داریم.

ساخت زائر سراس استان در مشهد مقدس

وی تصریح کرد: پروژه زائرسرای استان در مشهد مقدس از سال ۹۲ با ۴۰ درصد پیشرفت متوقف شده بود که بهمن ماه سال گذشته به نوسازی مدارس واگذار شد و در حال حاضر پروژه با ظرفیت ۲۴۰ نفر فعال است، همچنین احداث یادمان‌های شهدا از دیگر مأموریت‌های این اداره کل است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: برنامه هوشمندسازی مدارس نیز به طور جدی در دست اجراست تا هیچ دانش‌آموزی از آموزش با کیفیت بازنماند.

کد خبر 6566440

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها