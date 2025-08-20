افتتاح و کلنگ زنی ۱۰۹ طرح آموزشی طی هفته دولت در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا حسینی نیکعصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به برنامه‌های نوسازی مدارس در هفته دولت امسال اشاره کرد و گفت: در هفته دولت، ۱۰۹ پروژه آموزشی با بیش از ۳۷۵ کلاس درس و اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان برای این استان، کلنگ‌زنی، افتتاح و یا به بهره‌برداری خواهد رسید و احتمال افزایش این آمار نیز وجود دارد.

وی بیان کرد: در هفته دولت ۲ سالن ورزشی و ۴ فضای آموزشی در قالب طرح مهر تا مهر به بهره‌برداری خواهند رسید، علاوه بر این، ۴۰ چمن مصنوعی درون‌مدرسه‌ای نیز آماده و تحویل مدارس می‌شوند.

افتتاح طرح‌های بزرگ مقیاس آموزشی در دهه فجر امسال

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به برنامه‌های آتی تصریح کرد: بهار نوسازی مدارس دهه فجر است و اغلب پروژه‌های بزرگ‌مقیاس در دهه فجر افتتاح می‌شود.

وی با تأکید بر نقش مشارکت‌های مردمی ساخت مراکز آموزشی، بیان کرد: نهضت مدرسه‌سازی کاملاً دولتی نیست و ما همواره نیازمند مشارکت و کمک‌های مردمی هستیم، در حال حاضر، با چالش‌هایی مانند وجود مدارس خالی از سکنه و همچنین مدارسی مواجهیم که جمعیت دانش‌آموزی آنها بالاتر از سرانه استاندارد است.

کمبود مدرسه در بویراحمد، دنا و مارگون

حسینی نیک در تشریح وضعیت مناطق مختلف استان مشکل کمبود مدرسه در مناطق بویراحمد، دما و مارگون از حاد دانست و به مؤثر بودن اقدامات این اداره کل پرداخت و تاکید کرد: طبق گفته مردم دیشموک از زمان افتتاح خوابگاه دختران در دیشموک در مهرماه سال گذشته تاکنون، آمارهای مثبتی داشته‌ایم و خوشبختانه هیچ موردی از حوادث ناگوار گزارش نشده است، همچنین پروژه مدرسه در بی‌صیدون که از سال ۹۴ آغاز و پس از سال‌ها رکود ۱۴۰۱ تحویل داده شد، اکنون بالاترین نرخ قبولی دانش‌آموزی را در منطقه دارد.

۱۹۰ طرح بازسازی و نوسازی مدارس در طرح نهضت عدالت آموزشی

وی با اشاره به اینکه اولویت ما، ساخت مدارس زیبا، با نشاط و استاندارد است، به طرح نهضت عدالت در فضاهای آموزشی و پیگیری رئیس جمهور اشاره کرد و ادامه داد: ۱۹۰ پروژه بازسازی و نوسازی مدارس در قالب طرح نهضت عدالت در فضای آموزشی وجود دارد که ۱۰۶ مدرسه سنگی، ۶۰ مدرسه کانکسی، ۱۸ مدرسه نیمه تمام و۶ مدرسه در قالب تخریب و بازسازی در طرح نهضت عدالت فضای آموزشی قرار دارند.

تجهیز و توسعه ۳۴ مدرسه در قالب طرح مهر تا مهر

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد در توضیح طرح وزارتی مهر تا مهر اظهار کرد: از ۱۵ مهرماه سال گذشته تا ۱۵ مهر سال امسال جمع‌بندی و ارائه می‌دهدکه در قالب این طرح و با دستور مستقیم استاندار، تزریق اعتبار برای تجهیز خوابگاه‌ها، نمازخانه‌ها و فضاهای پرورشی در دستور کار قرار گرفت که ۳۴ مدرسه با بیش از ۱۰۶ کلاس درس در این حوزه است.

وی در بیان سیاست کلان دولت تصریح کرد: سیاست راهبردی دولت، تقویت هرچه بیشتر مدارس دولتی و رفع محرومیت از مدارس مناطق روستایی و محروم است. در همین راستا، طرح شهید عجمیان از شنبه آینده آغاز و با محوریت شاداب‌سازی و رنگ‌آمیزی مدارس اجرایی خواهد شد.

حسینی نیک در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های در دست احداث اشاره و بیان کرد: در حوزه نهضت مدرسه‌سازی و هدایت فضاهای آموزشی، هم اکنون در ۸ شهرستان استان کتابخانه در حال احداث داریم.

ساخت زائر سراس استان در مشهد مقدس

وی تصریح کرد: پروژه زائرسرای استان در مشهد مقدس از سال ۹۲ با ۴۰ درصد پیشرفت متوقف شده بود که بهمن ماه سال گذشته به نوسازی مدارس واگذار شد و در حال حاضر پروژه با ظرفیت ۲۴۰ نفر فعال است، همچنین احداث یادمان‌های شهدا از دیگر مأموریت‌های این اداره کل است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: برنامه هوشمندسازی مدارس نیز به طور جدی در دست اجراست تا هیچ دانش‌آموزی از آموزش با کیفیت بازنماند.