نخستین زادآوری سارگپه پابلند در بهاباد ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شکوهی، از ثبت زادآوری سارگپه پابلند در پناهگاه حیاتوحش کمکی برای نخستین بار در سال جاری خبر داد.
وی اظهار داشت: در بازدیدهای اخیر کارشناسان محیط زیست از محدوده پناهگاه کمکی، زادآوری موفق گونه ارزشمند سارگپه پابلند مشاهده و مستندسازی شد که این رخداد نشاندهنده پایداری زیستگاه و امنیت اکولوژیکی منطقه است.
شکوهی با اشاره به اهمیت این گونه شکاری در حفظ تعادل اکوسیستم افزود: ثبت زادآوری این پرنده برای نخستینبار در سال جاری در بهاباد، بیانگر شرایط مطلوب زیستمحیطی و تلاشهای مستمر نیروهای حفاظتی برای مدیریت صحیح و مراقبت از زیستگاههای حساس است.
پناهگاه حیاتوحش کمکی بهاباد، یکی از زیستگاههای بکر و ارزشمند استان یزد است که گونههای متنوعی از پرندگان، پستانداران و خزندگان در آن زیست میکنند.
