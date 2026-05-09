۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

دستگیری شکارچی متخلف در بندرعباس

بندرعباس - فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان از بازداشت یک متخلف شکار و صید و کشف سلاح غیرمجاز در بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم شریفی با اعلام این خبر، اظهار کرد: مأموران گشت سیار یگان حفاظت محیط زیست استان در جریان انجام مأموریت خود در محدوده شهرستان بندرعباس، موفق به شناسایی و دستگیری یک نفر متخلف شکار و صید شدند.

وی افزود: در این عملیات، یک قبضه سلاح غیرمجاز نیز از فرد متخلف کشف و ضبط شده است. پرونده این متهم جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی به تخلفات انجام شده، به مراجع قضایی ارجاع شد.

کد مطلب 6824268

