حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به ۱۵ حادثه رانندگی طی هفته گذشته در جاده های استان سمنان خبر داد و بیان کرد: در مجموع این حوادث ۳۹ مصدوم راهی مراکز درمانی و بیمارستان ها شدند.

وی با اشاره به اینکه هفت مورد حوادث از نوع واژگونی خودرو بوده است، اضافه کرد: چهار مورد برخورد دو خودرو با یکدیگر و در مابقی موارد شاهد حوادثی نظیر انحراف، سقوط و برخورد با مانع و نیوجرسی بودیم.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان ضمن ابراز تأسف و ادای احترام به جان باختگان حوادث رانندگی و خانواده های آن ها، ادامه داد: در مجموع این حوادث چهار نفر جان باختند که یک مورد سوختن راننده تریلی در اثر برخورد با نیوجرسی و مورد دیگر برخورد کوییک با تریلی بود که مرگ سه نفر در دم را رقم زد.

درخشان بیشترین تعداد مصدومان رانندگی برای مربوط به انحراف سواری پیکان کیلومتر ۷۲ محور دامغان به سمنان دانست و افزود: این سانحه پنج مصدوم داشته است.

وی دیگر حادثه مهم رانندگی را مربوط به سقوط در دره سواری سمند در منطقه اولنگ شاهرود اشاره کرد و اظهار داشت: سه مصدوم حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه توسط بالگرد اورژانس به مراکز درمانی انتقال داده شدند.