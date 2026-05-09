۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

امدادرسانی هلال احمر به ۵۶۸ مصدوم

معاون عملیات سازمان امداد و نجات گفت: نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر با اعزام به ۳۹۸ حادثه در سراسر کشور، توانستند به ۵۶۸ مصدوم امدادرسانی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، با تشریح جزئیات خدمات ارائه‌ شده در سطح کشور، اظهار داشت: از ۱۶ لغایت ۱۸ اردیبهشت‌ ۱۴۰۵، نیروهای عملیاتی سازمان امداد و نجات در مجموع به ۳۹۸ مورد حادثه در سراسر کشور اعزام شده و به آسیب‌دیدگان خدمات تخصصی ارائه کرده‌اند.

وی با اشاره به حجم بالای عملیات‌های امداد و نجات، افزود: در این بازه زمانی، به ۵۶۸ نفر مصدوم امدادرسانی شد که از این تعداد، ۱۹۸ نفر جهت دریافت مراقبت‌های پزشکی بیشتر به مراکز درمانی منتقل و ۴۵ نفر نیز به‌ صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند. همچنین با تلاش تیم‌های تخصصی، ۳۵ مورد عملیات نجات فنی و رهاسازی (به‌ویژه در سوانح جاده‌ای) با موفقیت به سرانجام رسید.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی امدادگران خاطرنشان کرد: این حجم از خدمات در قالب ۵۴۶ تیم عملیاتی و با بهره‌گیری از توان تخصصی ۲۱۴۹ نیروی عملیاتی محقق شده است.

وی تاکید کرد: تمامی‌پایگاه‌های امدادونجات در سراسر محورهای مواصلاتی و مناطق کوهستانی به صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی به هموطنان هستند و ندای امدادونجات با شماره ۱۱۲ پل ارتباطی میان مردم و این سازمان در حوادث احتمالی است.

کد مطلب 6824578

