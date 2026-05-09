اورژانس تهران هفته گذشته ۲۳ هزار و ۳۷۲ مأموریت انجام داد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی اظهار داشت: در هفته گذشته (۱۲ الی ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵) مجموع ۲۳۳۷۲ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۵۷۶۹ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۰۲۱۱ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

وی افزود: در این مدت ۵۷۱۶۵ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۲۳۳۳ نفر مزاحم (معادل ۴.۱ درصد کل تماس ها) با این مرکز بوده است.

توکلی ادامه داد: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۸۱۴ مورد حوادث ترافیکی (۲۰.۶ درصد از کل ماموریت ها) و ۱۸۵۵۸ مورد (۷۹.۴ درصد از کل ماموریت ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: اورژانس هوایی ۶ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۶ نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.