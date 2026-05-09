به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابطعمومی بانک مرکزی، هیئتعالی بانک مرکزی در پی شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان) و با هدف حمایت از تسهیلاتگیرندگان خرد، مصوب کرد تمامی تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر وامهایی که اصل مبلغ آنها تا سقف ۷ میلیارد ریال است، مشمول بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین شوند.
بر اساس این مصوبه، از تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، موسسات اعتباری با تشخیص هیئتمدیره خود میتوانند مابهالتفاوت نرخ وجه التزام و نرخ سود را برای مشتریان بخشوده و از دریافت جریمه دیرکرد خودداری کنند.
اگرچه اجرای این بخشنامه در ابتدا بر اساس صلاحدید هیئتمدیره مؤسسات اعتباری اعلام شده بود، اما با پیگیریهای بانک مرکزی و همراهی شبکه بانکی کشور، مفاد آن بهصورت کامل در تمامی مؤسسات اعتباری اجرا شده است.
به گزارش بانک مرکزی، در ۹ مؤسسه اعتباری از جمله بانکهای ملت، کارآفرین، پارسیان، خاورمیانه، مسکن، قرضالحسنه مهر ایران، گردشگری، صنعت و معدن و شهر، فرآیند اجرای بخشنامه بهصورت سیستمی انجام و به پایان رسیده است.
در برخی مؤسسات از جمله بانک ملی ایران نیز این بخشنامه برای تمام تسهیلات به جز کارتهای اعتباری سیستماتیک اجرا شده است. در بانک قرضالحسنه رسالت محاسبات بهصورت خودکار و بدون نیاز به مراجعه مشتری انجام میشود، در حالیکه در بانک اقتصاد نوین مشتریان با ارائه درخواست میتوانند از مزایای بخشودگی بهرهمند شوند.
همچنین در ۱۶ مؤسسه اعتباری از جمله بانکهای کشاورزی، توسعه صادرات، رفاه کارگران، پاسارگاد، سپه، تجارت، سامان، صادرات و پستبانک، اجرای بخشودگی صرفاً با درخواست مشتری انجام میشود.
بانک مرکزی در این گزارش اعلام کرد اطلاعرسانی به مشتریان از طریق وبسایت و شبکههای اجتماعی، ارسال پیامکهای هدف و نصب بنر در شعب صورت گرفته است.
عموم مردم در صورت مشاهده تخلف یا عدم پاسخگویی مؤسسات اعتباری، میتوانند از طریق سامانه «ارتباطات مردمی بانک مرکزی» به شماره تماس ۰۲۱۲۷۰۶ یا از طریق بازوی رسمی بانک مرکزی در پیامرسان بله به نشانی @CBIBOT اقدام به ثبت شکایت کنند.
