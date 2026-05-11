حراج جدید شمش طلا؛ متقاضیان تا امشب مهلت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مبادله ارز و طلای ایران از برگزاری یکصد و چهل و ششمین جلسه حراج شمش طلا در روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد، این حراج از ساعت ۱۴ تا ۱۷ فردا برگزار خواهد شد.

متقاضیان خرید شمش طلا برای حضور در این حراج باید به‌ازای هر قطعه شمش، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) را به‌عنوان وجه‌الضمان تا ساعت ۲۴ امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه واریز کنند.

حراج شمش طلا در مرکز مبادله به دو شیوه «حراج خرد» و «حراج عمده» برگزار می‌شود. فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آب‌شده و همچنین سکوهای برخط معاملات طلای آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهر از جمله گروه‌های مجاز برای شرکت در این حراج هستند.

در بخش حراج خرد، متقاضیان می‌توانند حداقل یک و حداکثر پنج قطعه شمش طلای استاندارد یک‌کیلوگرمی خریداری کنند، همچنین سقف خرید در حراج عمده طی هر هفته تقویمی ۲۰ قطعه شمش تعیین شده است.

بر اساس دستورالعمل مرکز مبادله ایران، هر خریدار در مجموع می‌تواند در هر هفته حداکثر ۲۵ قطعه شمش طلا خریداری کند که شامل ۲۰ قطعه در تالار عمده معاملات (در قالب چهار بسته پنج‌تایی) و پنج قطعه در حراج خرد است،

در عین حال سقف خرید شمش طلا برای بانک‌های عامل از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود و ممکن است در هر حراج تغییر کند.

مرکز مبادله همچنین اعلام کرده است متقاضیان جدید برای شرکت در حراج باید مدارکی از جمله نامه درخواست شرکت در حراج، کارت ملی، تعهدنامه محرمانگی، شناسه یکتای پروانه کسب، وکالت‌نامه رسمی معتبر، گواهی امضا نزد دفاتر اسناد رسمی و در مورد اشخاص حقوقی اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی را ارائه دهند.

برای متقاضیان خرید سابق نیز ارائه نامه درخواست شرکت در حراج و تعهدنامه محرمانگی در صورت تغییر مفاد آنها به‌همراه کارت ملی الزامی است.

کارمزد این حراج برای هر طرف معامله ۲۰ میلیون ریال به‌ازای هر قطعه شمش تعیین شده است؛ بنابراین مجموع کارمزد هر معامله ۴۰ میلیون ریال خواهد بود. قیمت پایه نیز توسط عرضه‌کننده در روز برگزاری حراج اعلام می‌شود و معاملات به‌صورت حضوری و نقدی انجام خواهد شد.