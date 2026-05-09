۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل فرودگاه قم اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو در حاشیه بازدید از مناطق گردشگری بخش خلجستان قم افزود: سالانه حدود ۲۵ میلیون مسافر داخلی و نزدیک به ۲.۵ میلیون گردشگر خارجی به این استان سفر میکنند و از اینرو، توسعه زیرساختهای گردشگری و حملونقل از ضرورتهای اساسی برای بهرهبرداری هرچه بیشتر از این ظرفیت است.
بخش خلجستان با وسعت یک هزار و ۱۰۰ کیلومترمربع در غرب و شمال غرب استان قم قرار دارد؛ این بخش دارای ۲ شهر دستجرد و قاهان است.
وی فرودگاه قم را یکی از زیرساختهای حیاتی در مسیر توسعه گردشگری استان دانست و تصریح کرد: برای تکمیل باند و ترمینال فرودگاه ، اعتباری معادل ۱۰ همت مورد نیاز است که با سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی، زمینه تخصیص این اعتبار فراهم شدهاست.
اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل فرودگاه قم
وی ابراز امیدواری کرد با تأمین منابع جدید، روند ساخت این پروژه شتاب بیشتری بگیرد و فرودگاه قم تا سال آینده به بهرهبرداری برسد.
عملیات عمرانی فرودگاه بینالمللی قم در بهمنماه سال ۱۳۹۰ در ۲۰ کیلومتری شهر قم از سمت جاده قم - سلفچگان و در فاصله ۱۲۵ کیلومتری فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) آغاز شد اما بدلایل مختلف حقوقی و کارشناسی، سالها متوقف ماند.فرودگاه پس از بهرهبرداری، علاوه بر تسهیل سفرهای هوایی زائران و مسافران، زمینه را برای رشد تجارت و توریسم در استان فراهم خواهد کرد.
استاندار قم در ادامه با تأکید بر نقش سرمایهگذاران بومی در توسعه مناطق گردشگری استان افزود: بخش عمده سرمایهگذاران فعال در این مناطق را سرمایهگذاران محلی تشکیل میدهند که صرفاً با نگاه اقتصادی وارد این عرصه نشدهاند و مدیریت استان نیز تلاش دارد با فراهمسازی زیرساختهای مورد نیاز، از فعالیت و حضور آنان حمایت کند.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت مدیریت متمرکز و یکپارچه در حوزه گردشگری بیان کرد: کمک به توسعه این بخش تنها از مسیر مدیریت منسجم و هماهنگ میان دستگاههای مرتبط امکانپذیر است.
