۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل فرودگاه قم اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو در حاشیه بازدید از مناطق گردشگری بخش خلجستان قم افزود: سالانه حدود ۲۵ میلیون مسافر داخلی و نزدیک به ۲.۵ میلیون گردشگر خارجی به این استان سفر می‌کنند و از این‌رو، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمل‌ونقل از ضرورت‌های اساسی برای بهره‌برداری هرچه بیشتر از این ظرفیت است.



بخش خلجستان با وسعت یک هزار و ۱۰۰ کیلومترمربع در غرب و شمال غرب استان قم قرار دارد؛ این بخش دارای ۲ شهر دستجرد و قاهان است.



وی فرودگاه قم را یکی از زیرساخت‌های حیاتی در مسیر توسعه گردشگری استان دانست و تصریح کرد: برای تکمیل باند و ترمینال فرودگاه ، اعتباری معادل ۱۰ همت مورد نیاز است که با سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی، زمینه تخصیص این اعتبار فراهم شده‌است.



وی ابراز امیدواری کرد با تأمین منابع جدید، روند ساخت این پروژه شتاب بیشتری بگیرد و فرودگاه قم تا سال آینده به بهره‌برداری برسد.



عملیات عمرانی فرودگاه بین‌المللی قم در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۰ در ۲۰ کیلومتری شهر قم از سمت جاده قم - سلفچگان و در فاصله ۱۲۵ کیلومتری فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) آغاز شد اما بدلایل مختلف حقوقی و کارشناسی، سالها متوقف ماند.فرودگاه پس از بهره‌برداری، علاوه بر تسهیل سفرهای هوایی زائران و مسافران، زمینه را برای رشد تجارت و توریسم در استان فراهم خواهد کرد.



استاندار قم در ادامه با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاران بومی در توسعه مناطق گردشگری استان افزود: بخش عمده سرمایه‌گذاران فعال در این مناطق را سرمایه‌گذاران محلی تشکیل می‌دهند که صرفاً با نگاه اقتصادی وارد این عرصه نشده‌اند و مدیریت استان نیز تلاش دارد با فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز، از فعالیت و حضور آنان حمایت کند.



وی در ادامه با تأکید بر ضرورت مدیریت متمرکز و یکپارچه در حوزه گردشگری بیان کرد: کمک به توسعه این بخش تنها از مسیر مدیریت منسجم و هماهنگ میان دستگاه‌های مرتبط امکان‌پذیر است.