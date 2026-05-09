گشایش ۳۶کیلومتر از کریدور «حرم تا حرم» در گرمسار؛ شرق و غرب پیوند خورد

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: فاز اول پروژه حرم تا حرم در استان سمنان به طول ۳۶ کیلومتر صبح شنبه با حضور فرزانه صادق ماواجرد، وزیر راه و شهرسازی کابینه چهاردهم در استان سمنان به بهره برداری رسید.

این پروژه که یکی از مهمترین طرح های راهسازی کشورمان محسوب می شود بعد از وقفه هایی که در مقاطعی متحمل شد در نهایت از یکسال قبل به این سمت سرعت گرفت و امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی ۳۶ کیلومتر از این مسیر افتتاح شد.

این ۳۶ کیلومتر از مسیر در محدوده گرمسار به سمنان و مشخصا از آرادان تا عبدل آباد اجرایی و با روکش آسفالتی که صورت گرت، آماده بهره برداری شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امروز ۳۶ کیلومتر آزادراه حرم تا حرم در محدوده گرمسار - سمنان افتتاح شد، گفت: این قطعه به ارزش ۹۰ هزار میلیارد ریال احداث و آماده افتتاح شده است.

سید محمد حسینی طباطبایی با بیان اینکه تمام عملیات مرتبط با این فاز اجرایی و امروز شاهد افتتاح طرح با حضور وزیر راه هستیم، تاکید کرد: قطعات دیگر این طرح هم در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه این طرح یکی از مهمترین پروژه‌های راهسازی کشورمان است، تاکید کرد: ایمنی در تردد خودروها در کریدور شق به غرب کشورمان به خصوص تهران تا مشهد از جمله مهمترین اهداف این طرح است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان کاهش زمان سفر را یکی از محورهای اجرای این طرح دانست و تاکید کرد: کوتاهی مسیر در کریدور حرم تا حرم همچنین به کاهش تصادفات و به کاهش مصرف سوخت نیز کمک خواهد کرد.