به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح فاز اول حرم تا حرم در استان سمنان با حضور وزیر راه و شهرسازی از اختصاص شش هزار میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه مهم راهسازی خبر داد.

وی با بیان اینکه آزادراه حرم تا حرم با کمک دولت و سپاه در حال اجرا است، تاکید کرد: کاهش تصادفات جاده ای از جمله محورهای اجرای این طرح است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از افتتاح ۳۶ کیلومتر از آزادراه در محدوده آرادان به عبدل آباد در استان سمنان خبر داد و تاکید کرد: این طرح همچنین بخشی از کریدور آزادراهی شرق به غرب کشور است.

بازوند با بیان اینکه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) و وزارت راه و شهرسازی در حال احداث این پروژه هستند، گفت: کاهش سالانه ۲۴۰ کشته در تصادفات جاده ای با راه اندازی پروژه بزرگ حرم تا حرم برنامه ریزی شده است.

وی با اشاره به کاهش مصرف سوخت با کوتاه شدن مسیر کریدور شرق به غرب کشور افزود: آزادراه حرم تا حرم مصرف سوخت را هم به طرز چشم‌گیری کاهش خواهد داد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با بیان اینکه در استان سمنان اقدامات خوبی برای ایم آزادراه مهم انجام شده است، گفت: مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاری در این طرح از شاهرود تا نیشابور متاسفانه هنوز اخذ نشده است.

بازوند با بیان اینکه یکی از حلقه‌های مفقوده آزادراه حرم‌تاحرم همین مقوله است که امیدواریم به زوی گره گشایی از این امر نیز صورت گیرد، گفت: اجرای این طرح می تواند در زمینه حمل کالا و مسافر و ایمنی راه ها و کاهش تصادفات جاده‌ای و ... موثر باشد.