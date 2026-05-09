به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد پیش از ظهر شنبه در حاشیه سفر خود به سمنان در جمع خبرنگاران در افتتاح ۳۶ کیلومتر از مسیر حرم تا حرم در استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: اقدامات خوبی برای تکمیل این پروژه در استان سمنان رخ داده است.

وی افزود: توسعه آزادراهی به خصوص کریدور شرق به غرب با بهره گیری از ظرفیت حرم تا حرم به ارتقای تجارت بین المللی کشورمان کمک می کند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تکمیل کریدور آزادراهی شرق به غرب مزایای زیادی دارد، گفت: تکمیل کریدور آزادراهی شرق به غرب کشور از مهمترین این مزیت ها است که ظرفیت ترانزیت بین‌المللی کشورمان را افزایش می دهد.

صادق مالواجرد با بیان اینکه این برنامه توسعه آزادراهی می تواند آسیای میانه را از طریق کشورمان به عراق متصل کند، گفت: درآمدهای ارزی کشور به مراتب با ایجاد این زیرساخت ها، ارتقا پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه علاوه بر ترانزیت ما با راه اندازی کریدور شرق به غرب کشورمان شاهد تسهیل تردد زائران رضوی و مسافران به خصوص در پیک های تردد ماند مسافران نوروزی و تابستانی و ... خواهیم بود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در این پروژه مهم افزایش ایمنی تردد مسافران و کاهش تصادفات هم رکن اصلی و اساسی است، گفت: تلاش شده تا بهترین زیرساخت ها برای مردم کشورمان تامین شود.