به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو در مراسم افتتاح بخشی از آزادراه حرم تا حرم همزمان با ظهر شنبه با حضور وزیر راه اعلام کرد: افتتاح آزادراه حرم تا حرم ظرفیتی برای ارتقای ترانزیت بین المللی در کشورمان است.
وی با بیان اینکه اتفاقات خوبی در استان سمنان بابت اجرای این پروزه رخ داده است تاکید کرد: امیدواریم به زودی شاهد راه اندازی کامل این پروژه باشیم
نماینده سمنان مهدیشهر و سرخه با بیان اینکه این پروژه مهم بواسطه اهمیتی که دارد چند سال قبل می بایست افتتاح می شد افزود: امروز شاهد افزایش هزینه های افتتاح این طرح هستیم.
گلرو با بیان اینکه عفلت ها باید جبران شود بیان کرد: حرم تا حرم به واسطه اتصال کریدور شرق به غرب کشور با وجود افزایش هزینه ها همچنین طرح اولویت داری است.
وی با بیان اینکه این طرح باید به عنوان یککریدور حیاتی برای کشورمان دیده شود افزود: حرمتا حرم یکپروژه استانی یا اتصال دو شهرتهران مشهد نیست بلکه یک ابرپروژه ملی با کارکردهای چند وجهی به خصوص اقتصاد و تجارت خارجی است.
