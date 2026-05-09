  1. استانها
  2. لرستان
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

آغاز آئین گلاب‌گیری در بروجرد

آغاز آئین گلاب‌گیری در بروجرد

بروجرد - فرماندار بروجرد از آغاز آئین گلاب‌گیری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله ولدی در جریان بازدید از آئین گلاب‌گیری در مجموعه باغ بهشت بروجرد، اظهار داشت: شهرستان بروجرد با داشتن زیرساخت‌های مختلف گردشگری می‌تواند به مقصد گردشگری در غرب کشور تبدیل شود.

آغاز آئین گلاب‌گیری در بروجرد

وی تصریح کرد: گردشگری کشاورزی، روستایی و غذا در کنار زیرساخت‌های گردشگری این شهرستان باعث شده تا شاهد رشد گردشگران و مسافران و بازدیدکنندگان در همه حوزه‌های گردشگری در این شهرستان باشیم.

فرماندار بروجرد، افزود: باتوجه‌به وجود آب‌وهوای معتدل و کوهستانی در این شهرستان، زمینه ترویج و توسعه باغ‌های گل‌وگیاه در این شهرستان وجود دارد که می‌توان با استفاده از این پتانسیل به قطب گلاب‌گیری منطقه تبدیل شد.

آغاز آئین گلاب‌گیری در بروجرد

ولدی، افزود: آیین گلاب‌گیری بروجرد بر اساس سند تحول دولت مردمی و در چارچوب راهبرد ساماندهی مقصدهای جدید گردشگری با شماره ۲۰۴۲۵۱۰۹۶ در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ به ثبت ملی رسیده است.

وی گفت: آیین گلاب‌گیری شهرستان بروجرد در سال جاری از ۱۹ اردیبهشت به مدت ۲۰ روز در روستای «شیشه» بخش «شیروان» شهرستان بروجرد برگزار می‌شود.

آغاز آئین گلاب‌گیری در بروجرد

کد مطلب 6824335

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها