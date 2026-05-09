به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله ولدی در جریان بازدید از آئین گلابگیری در مجموعه باغ بهشت بروجرد، اظهار داشت: شهرستان بروجرد با داشتن زیرساختهای مختلف گردشگری میتواند به مقصد گردشگری در غرب کشور تبدیل شود.
وی تصریح کرد: گردشگری کشاورزی، روستایی و غذا در کنار زیرساختهای گردشگری این شهرستان باعث شده تا شاهد رشد گردشگران و مسافران و بازدیدکنندگان در همه حوزههای گردشگری در این شهرستان باشیم.
فرماندار بروجرد، افزود: باتوجهبه وجود آبوهوای معتدل و کوهستانی در این شهرستان، زمینه ترویج و توسعه باغهای گلوگیاه در این شهرستان وجود دارد که میتوان با استفاده از این پتانسیل به قطب گلابگیری منطقه تبدیل شد.
ولدی، افزود: آیین گلابگیری بروجرد بر اساس سند تحول دولت مردمی و در چارچوب راهبرد ساماندهی مقصدهای جدید گردشگری با شماره ۲۰۴۲۵۱۰۹۶ در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ به ثبت ملی رسیده است.
وی گفت: آیین گلابگیری شهرستان بروجرد در سال جاری از ۱۹ اردیبهشت به مدت ۲۰ روز در روستای «شیشه» بخش «شیروان» شهرستان بروجرد برگزار میشود.
