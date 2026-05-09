۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

۲۰ تن سیب زمینی توسط کشاورزان حاجی آباد به مددجویان هرمزگانی اهدا شد

حاجی آباد-رئیس کمیته امداد حاجی آباد گفت: در اقدامی خیرخواهانه و با هدف حمایت از اقشار کمتر برخوردار جامعه، کشاورزان حاجی آبادی ۲۰ تن سیب زمینی در قالب زکات به کمیته امداد اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن احمدی طیفکانی، در این خصوص اظهار کرد: در اقدامی خیرخواهانه توسط کشاورزان بخش شمیل و آشکارا و با همکاری حوزه توسعه ی مشارکت های مردمی کمیته امداد، بیش از ۲۰ تن سیب زمینی در قالب زکات مستحبی جمع آوری و در اختیار نیازمندان و خانواده های ایتام و نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد قرار گرفت.


احمدی ارزش این اقدام خداپسندانه از محصولات کشاورزی را بالغ بر ۱ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته، این مقدار سیب زمینی با همکاری امدادگران کمیته امداد میان ۲۰۰ خانواده‌ نیازمند و ایتام تحت حمایت این نهاد در شهرستان حاجی آباد توزیع شد.


رئیس کمیته امداد حاجی‌آباد با ابراز قدردانی از کشاورزان نیکوکار این شهرستان، بیان داشت: وقتی کشاورزان عزیز ما، با وجود تمام هزینه ها و سختی‌های این شغل و تولید محصولات کشاورزی، بخشی از ثمره ی زحمات ارزشمند خود را در قالب زکات مستحبی و به نیت خیرو احسان، به دست نیازمندان می‌رسانند ، نشان‌دهنده درک عمیق آن‌ها از مسئولیت اجتماعی، اعتقادات مذهبی و همدلی آنان با نیازمندان است و ما در نهاد خدمتگزار کمیته امداد تلاش می‌کنیم این اقدامات ارزشمند را هدفمند و در قالب تامین مایحتاج اولیه و ضروری خانواده های ایتام و نیازمندان و همچنین با حفظ کرامت این عزیزان در اختیارشان قرار دهیم.

