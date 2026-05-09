۲۰ تن سیب زمینی توسط کشاورزان حاجی آباد به مددجویان هرمزگانی اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن احمدی طیفکانی، در این خصوص اظهار کرد: در اقدامی خیرخواهانه توسط کشاورزان بخش شمیل و آشکارا و با همکاری حوزه توسعه ی مشارکت های مردمی کمیته امداد، بیش از ۲۰ تن سیب زمینی در قالب زکات مستحبی جمع آوری و در اختیار نیازمندان و خانواده های ایتام و نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد قرار گرفت.



احمدی ارزش این اقدام خداپسندانه از محصولات کشاورزی را بالغ بر ۱ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته، این مقدار سیب زمینی با همکاری امدادگران کمیته امداد میان ۲۰۰ خانواده‌ نیازمند و ایتام تحت حمایت این نهاد در شهرستان حاجی آباد توزیع شد.



رئیس کمیته امداد حاجی‌آباد با ابراز قدردانی از کشاورزان نیکوکار این شهرستان، بیان داشت: وقتی کشاورزان عزیز ما، با وجود تمام هزینه ها و سختی‌های این شغل و تولید محصولات کشاورزی، بخشی از ثمره ی زحمات ارزشمند خود را در قالب زکات مستحبی و به نیت خیرو احسان، به دست نیازمندان می‌رسانند ، نشان‌دهنده درک عمیق آن‌ها از مسئولیت اجتماعی، اعتقادات مذهبی و همدلی آنان با نیازمندان است و ما در نهاد خدمتگزار کمیته امداد تلاش می‌کنیم این اقدامات ارزشمند را هدفمند و در قالب تامین مایحتاج اولیه و ضروری خانواده های ایتام و نیازمندان و همچنین با حفظ کرامت این عزیزان در اختیارشان قرار دهیم.