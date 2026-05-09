به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی ظهر شنبه در جلسه سراسری وبیناری با حضور وزیر جهاد کشاورزی، معاونین، مدیران ستادی وزارتخانه و رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی سراسر استانها گزارشی از اقدامات و چالشهای استان در حوزههای مختلف کشاورزی ارائه داد و خواستار رسیدگی به مسائل اولویتدار استان شد.
وی در ادامه از آزادسازی صادرات بادام و ماهی در استان خبر داد و این موضوع را گامی مثبت در جهت حمایت از تولیدکنندگان دانست.
رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری به تشریح معضل انباشت سیبزمینی در انبارهای استان پرداخت و بیان داشت: اخیراً نامهای از سوی وزارتخانه مبنیبر اجازه صادرات روزانه فقط ۷۰ تن سیبزمینی دریافت کردهایم، در حالی که حدود ۳۲ هزار تن سیبزمینی ذخیرهشده در انبارها وجود دارد که در حال شیرین شدن و از دست رفتن است و عملاً مصرف داخلی برای آن وجود ندارد بنابراین درخواست میشود، اجازه افزایش ظرفیت صادراتی را به استان بدهند تا از ضرر و زیان کشاورزان جلوگیری شود.
بهرامی به وضعیت جوجهریزی در استان اشاره کرد و افزود: سال گذشته استان رکورد جوجهریزی را زد و افزون بر ۱۳۰ هزار قطعه بیشتر از سال ۱۴۰۳ جوجهریزی داشتیم که این فرآیند به خوبی انجام شد.
وی نسبت به مشکلات اخیر در حمل نهادهها و افزایش ناگهانی قیمت جوجه یکروزه هشدار داد و تاکید کرد: این روند میتواند منجر به مشکل در تأمین مرغ در آینده نزدیک شود.
رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری به مشکل توزیع مرغ منجمد اشاره کرد و اضافه کرد: ذخایر مرغ منجمد در شرکت پشتیبان دام، عموماً تا یک ماه مانده به زمان انقضا اجازه توزیع پیدا نمیکنند و این در حالی است که جامعه به شدت به آن نیاز دارد، سزاوار نیست که این محصولات در این شرایط از دست بروند.
بهرامی با اشاره به موضوع سبوس، بیان داشت: قیمت سبوس باید تعیین تکلیف شود، نزدیک به دو ماه است که سبوس در کارخانجات ذخیره شده و توزیع نشده و دامدار نیز موفق به دریافت آن نشده است.
وی با اشاره به اشتغال بسیاری به دامدار در این استان، خواستار مشخص شدن قیمت شیر نیز گردید.
بهرامی به مشکلات موجود در زمینه آرد، نان و گندم اشاره کرد و گفت: قیمت هر کیسه آرد الان حداقل ۴۰ هزار تومان است که عملاً قیمت آرد با کیسه آن برابر شده است، در توزیع آرد روستایی، عشایری، خبازی و شهری، شاهد عدم عدالت و شکاف بین سرانههای تخصیصیافته هستیم، قبلاً در استان برای هدفمندسازی توزیع کالاها اقداماتی انجام دادهایم؛ اگر استان بهعنوان پایلوت در سطح ملی انتخاب شود و ما نیز کمک کنیم تا یک سامانه جامع شکل بگیرد که هر فردی به ازای تحویل نان، از سهمیه آردش کاسته شود، میتوانیم این مسئله را ساماندهی کنیم.
رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان داشت: در زمینه آب و خاک، به تعداد زیاد طرحهای تأمین و انتقال آب اشاره شد که هزینههای انشعاب برق آنها به شدت افزایش یافته است.
بهرامی با اشاره به آمادگی بخش خصوصی برای سرمایهگذاری، مشکل اصلی را تأمین و اخذ انشعاب برق عنوان کرد که با این وضعیت، سرمایهگذاری را بسیار دشوار ساخته است.
وی همچنین به وجود اراضی وسیع در حاشیه شهرها که سالهاست کشت نمیشوند و دیگر ماهیت کشاورزی ندارند، اشاره کرد و گفت: اما این اراضی به دلیل معیارهای مرکز تحقیقات، همچنان در دستهبندی اراضی درجه یک و دو کشاورزی قرار میگیرند و استان را در مسائل مربوط به مسکن ملی دچار مشکل میکنند، بنابراین درخواست میشود تا برای این موضوع چارهاندیشی شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری به وضعیت اعتبارات اشاره کرد و یادآور شد: امسال اجازه جابجایی اعتبارات عمرانی به هزینهای داده شد، اما در استان اعتبار هزینهای یا عمرانی برای جابجایی وجود نداشت.
وی از کمترین پرداختیهای پرسنلی در استان گله کرد و خواستار جابجایی حداقل هشت میلیارد تومان از اعتبارات ملی برای تأمین هزینههای جاری استان شد.
نظر شما