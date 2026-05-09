به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، گروه مستند شبکه افق سیما با تولید مجموعه جدیدی تحت عنوان «پرونده باز» به واکاوی تاریخچه روابط و مذاکرات میان ایران و ایالات متحده میپردازد.
این مستند که به تهیهکنندگی محسن یزدی ساخته شده است، تلاش میکند با نگاهی بیطرفانه، سیر تحول این روابط را از دوران محمد مصدق آغاز کرده و تا دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ دنبال کند.
مستند «پرونده باز» از شنبه ۱۹ تا چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت، هر شب ساعت ۲۱ از قاب شبکه افق پخش خواهد شد. همچنین مخاطبان میتوانند قسمتهای این مجموعه را در روزهای بعد، ساعت ۱۱ و ۱۶ از طریق بازپخش مشاهده کنند.
