قیمت گازوئیل در آمریکا به بالاترین سطح ۳ سال اخیر رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از دادههای رسمی بازار سوخت آمریکا، با آغاز عملیات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، قیمت گازوئیل در ایالات متحده افزایش بیسابقهای را تجربه کرده است. بررسی قیمتها نشان میدهد میانگین بهای هر گالن دیزل در آمریکا در ماه می ۲۰۲۶ به بیش از ۵ دلار و ۶۴ سنت رسیده که بالاترین رقم از سال ۲۰۲۲ تاکنون است.
بر اساس این دادهها، آخرین بار در سال ۲۰۲۲ و همزمان با درگیری روسیه و اوکراین، قیمت گازوئیل در آمریکا از مرز ۵ دلار عبور کرد و تا ۵ دلار و ۷۰ سنت افزایش یافت. اطلاعات منتشرشده نشان میدهد قیمت گازوئیل در تاریخ ۵ می ۲۰۲۶ (چهار روز پیش) به ۵ دلار و ۶۴ سنت رسیده و عملاً به رکورد سال ۲۰۲۲ نزدیک شده است.
از آغاز درگیریها تا ۵ می، قیمت گازوئیل در آمریکا از ۳ دلار و ۶۰ سنت به ۵ دلار و ۶۴ سنت افزایش یافته که نشاندهنده رشد حدود ۵۷ درصدی است.
طبق دادههای رسمی، قیمت گازوئیل در ایالت کالیفرنیا نیز جهشی چشمگیر داشته است. این قیمت که در ابتدای جنگ حدود ۴ دلار و ۸۰ سنت بود، اکنون به بیش از ۷ دلار و ۳۰ سنت رسیده است. به این ترتیب بهای گازوئیل در این ایالت بیش از ۵۲ درصد افزایش یافته و در حال ثبت رکوردهای تاریخی است.
ارزیابیها نشان میدهد افزایش کنونی قیمت سوخت ممکن است به ثبت بالاترین رقم تاریخ آمریکا منجر شود. کارشناسان پیشبینی میکنند حتی اگر تنگه هرمز در کوتاهمدت بازگشایی شود، بازگشت قیمت سوخت به شرایط عادی زمانبر خواهد بود؛ زیرا تولید نفت برخی کشورهای خلیج فارس به سرعت احیا نخواهد شد و انتظار نمیرود قیمت جهانی نفت کاهش محسوسی پیدا کند.
بر همین اساس، به نظر میرسد قیمت سوخت در آمریکا حتی ماهها پس از کاهش تنشها در خاورمیانه نیز بالا باقی بماند.
