  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۲۵

مسکو: دیدار پوتین با ترامپ در چین را واقع‌ بینانه نمی‎دانم

مسکو: دیدار پوتین با ترامپ در چین را واقع‌ بینانه نمی‎دانم

دستیار رئیس‌ جمهور روسیه اعلام کرد: دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در چین را واقع‌ بینانه نمی‎دانم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، یوری اوشاکوف دستیار رئیس‌ جمهور روسیه امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: دیدار پوتین با ترامپ در چین را واقع‌ بینانه نمی‎ دانم. توافق آتش‌بس میان روسیه و اوکراین تا ۱۱ ماه می برقرار است.

دستیار رئیس‌ جمهور روسیه در این خصوص ادامه داد: روسیه امیدوار است ترامپ، اوکراین را به پایبندی به آتش‌بس تا ۱۱ ماه می وادار کند. پوتین بارها گفته اگر زلنسکی خواهان دیدار باشد، مسکو آماده میزبانی از وی است.

یوری اوشاکوف سپس اضافه کرد: مسکو پیش از اعلام آتش‌ بس، فهرست‌ های اسرای جنگی را برای تبادل آماده کرده و در اختیار اوکراین قرار داده بود، اما از کی‌ یف پاسخی دریافت نشد. در حال حاضر نهادهای مربوطه روسیه و اوکراین باید به طور فعال روی فهرست اسرای جنگی برای تبادل در چارچوب توافقات کار کنند.

کد مطلب 6824890

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها