۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

گیسوم تالش در انتظار ثبت جهانی است؛ رقابت ۸ روستا

تالش- رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تالش از آغاز روند ثبت جهانی روستای گیسوم خبر داد و گفت:با وجود رقابت ۸ روستا امیدواریم گیسوم جزو اولین روستاهای ثبت‌شده ایران در۲۰۲۶ باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، پردل امیری‌نژاد بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز فرآیند ثبت جهانی روستای ساحلی - جنگلی گیسوم از سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: از همان ابتدا تلاش کردیم ظرفیت‌های منحصربه‌فرد گیسوم را بولد کنیم و با برگزاری رویدادهایی مانند جشنواره نوروزگاه در ساحل گیسوم، گام‌های مؤثری در این مسیر برداشتیم.

وی با بیان اینکه تالش دارای ۹۰ کیلومتر نوار ساحلی است، افزود: روستای گیسوم فرهنگ غنی ساحل‌نشینی، وابستگی به دریا، صید و صیادی و خرده‌فرهنگ‌های در حال فراموش‌شده دریایی را در خود جای داده است که معرفی آن‌ها از اولویت‌های ماست.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تالش، ثبت جهانی را حاصل زحمات تیمی قوی و نگاه دقیق کارشناسان دانست و تصریح کرد: من انتظار دارم که گیسوم جزو اولین روستاهای ثبت‌شده باشد. اکنون ۸ روستا رقابت نزدیکی دارند.

امیری‌نژاد با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی گیسوم گفت: در جنگل‌های گیسو نوعی دارکوب زندگی می‌کند که اروپایی‌ها فقط برای چند ثانیه دیدن آن به این منطقه می‌آیند. همچنین درخت انجیری «امیرقاجی» به عنوان یک فسیل زنده، فقط در تالش و استان‌های شمالی ایران یافت می‌شود.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در این مسیر خاطرنشان کرد: بازرسان جهانی اینجا حضور ندارند؛ چشم و گوش آن‌ها من و شما هستیم. شما خبرنگاران با نوشته‌های خود می‌توانید آن‌ها را متقاعد کنید که گیسوم بهترین روستا است؛ روستایی که هم دریا دارد، هم جنگل، هم آب بندان زیبا و هم حیات وحش کم‌نظیر.

رئیس اداره میراث فرهنگی تالش از برگزاری کارگاه آموزشی مهمان‌نوازی با حضور دکتر طالع از بزرگان گردشگری ایران، برپایی بازارچه صنایع دستی و سوغات محلی، و همچنین طرح زیباسازی منظر فرهنگی روستا با نقاشی‌هایی از پرندگان بومی خبر داد.

امیری‌نژاد در پایان با اشاره به ثبت جهانی دشت لیسار تالش اظهار امیدواری کرد: با تلاش همه دست‌اندرکاران و همراهی رسانه‌ها، روستای گیسوم در سال ۲۰۲۶ به عنوان یکی از روستاهای جهانی به دنیا معرفی شود.

