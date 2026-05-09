گیسوم تالش در انتظار ثبت جهانی است؛ رقابت ۸ روستا

به گزارش خبرنگار مهر، پردل امیری‌نژاد بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز فرآیند ثبت جهانی روستای ساحلی - جنگلی گیسوم از سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: از همان ابتدا تلاش کردیم ظرفیت‌های منحصربه‌فرد گیسوم را بولد کنیم و با برگزاری رویدادهایی مانند جشنواره نوروزگاه در ساحل گیسوم، گام‌های مؤثری در این مسیر برداشتیم.

وی با بیان اینکه تالش دارای ۹۰ کیلومتر نوار ساحلی است، افزود: روستای گیسوم فرهنگ غنی ساحل‌نشینی، وابستگی به دریا، صید و صیادی و خرده‌فرهنگ‌های در حال فراموش‌شده دریایی را در خود جای داده است که معرفی آن‌ها از اولویت‌های ماست.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تالش، ثبت جهانی را حاصل زحمات تیمی قوی و نگاه دقیق کارشناسان دانست و تصریح کرد: من انتظار دارم که گیسوم جزو اولین روستاهای ثبت‌شده باشد. اکنون ۸ روستا رقابت نزدیکی دارند.

امیری‌نژاد با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی گیسوم گفت: در جنگل‌های گیسو نوعی دارکوب زندگی می‌کند که اروپایی‌ها فقط برای چند ثانیه دیدن آن به این منطقه می‌آیند. همچنین درخت انجیری «امیرقاجی» به عنوان یک فسیل زنده، فقط در تالش و استان‌های شمالی ایران یافت می‌شود.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در این مسیر خاطرنشان کرد: بازرسان جهانی اینجا حضور ندارند؛ چشم و گوش آن‌ها من و شما هستیم. شما خبرنگاران با نوشته‌های خود می‌توانید آن‌ها را متقاعد کنید که گیسوم بهترین روستا است؛ روستایی که هم دریا دارد، هم جنگل، هم آب بندان زیبا و هم حیات وحش کم‌نظیر.

رئیس اداره میراث فرهنگی تالش از برگزاری کارگاه آموزشی مهمان‌نوازی با حضور دکتر طالع از بزرگان گردشگری ایران، برپایی بازارچه صنایع دستی و سوغات محلی، و همچنین طرح زیباسازی منظر فرهنگی روستا با نقاشی‌هایی از پرندگان بومی خبر داد.

امیری‌نژاد در پایان با اشاره به ثبت جهانی دشت لیسار تالش اظهار امیدواری کرد: با تلاش همه دست‌اندرکاران و همراهی رسانه‌ها، روستای گیسوم در سال ۲۰۲۶ به عنوان یکی از روستاهای جهانی به دنیا معرفی شود.