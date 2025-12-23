به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی معرفی روستای گیسوم به عنوان روستای گردشگری جهانی، بعد از ظهر سهشنبه بهصورت وبینار و با حضور مسئولان ملی و استانی حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و مدیریت شهرستان تالش برگزار شد.
ثبت جهانی باید به صیانت از طبیعت منجر شود
سیدمصطفی فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در این نشست با تأکید بر اهمیت روایتسازی صحیح از روستای گیسوم اظهار کرد: داستان معرفی این روستا باید مبتنی بر حفاظت از محیطزیست و ارزشهای طبیعی آن باشد؛ چراکه ثبت جهانی نباید صرفاً یک عنوان تشریفاتی تلقی شود، بلکه باید به صیانت عملی از منابع طبیعی منجر شود.
وی با اشاره به نقش محوری مردم محلی در حفاظت از محیط پیرامونی افزود: مشارکت جوامع محلی یکی از نقاط قوت گیسوم است و لازم است با همکاری سازمان حفاظت محیطزیست، نشستهای آموزشی و توانمندسازی برای اهالی روستا برگزار شود.
گردشگری کنترلشده، شرط ماندگاری گیسوم
فاطمی تدوین طرح مدیریتی روستا بر اساس موازین زیستمحیطی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: گردشگری جنگل و ساحل در گیسوم باید به صورت کنترلشده، پایدار و متناسب با ظرفیت تحمل محیط انجام شود تا تعادل اکولوژیکی منطقه حفظ شود.
گیسوم؛ جلوهای کمنظیر از جنگلهای هیرکانی
در ادامه این نشست، یوسف سلمانخواه، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان، با بیان اینکه گیسوم یکی از بکرترین چشماندازهای طبیعی استان است، گفت: این روستا در قلب جنگلهای هیرکانی قرار دارد و تنوع پوشش گیاهی و چشماندازهای طبیعی آن، جلوهای کمنظیر از طبیعت شمال کشور را به نمایش گذاشته است.
وی چهار فصل بودن گیسوم را ظرفیتی ارزشمند برای توسعه گردشگری دانست و افزود: پاییز رنگارنگ، زمستان آرام، بهار دلانگیز و تابستان سرسبز این روستا، امکان برگزاری رویدادها و جشنوارههایی همچون جشنواره برگریزان، آئینهای بومی و جشنواره مجسمههای شنی را فراهم کرده است.
اصالت تاریخی و هویت تالشی گیسوم
سلمانخواه قدمت حدود ۵۰۰ ساله گیسوم را نشانه اصالت تاریخی آن برشمرد و گفت: این روستا از سکونتگاههای اصلی قوم تالش محسوب میشود و ساختار جمعیتی آن تاکنون دستخوش مهاجرت گسترده نشده است؛ موضوعی که به حفظ هویت فرهنگی منطقه کمک کرده است.
پیوند جنگل و دریا؛ مزیت رقابتی گیسوم
رضا جمشیدی سهساری، فرماندار شهرستان تالش نیز در این جلسه با اشاره به موقعیت ممتاز گیسوم اظهار کرد: این روستا با مساحتی بیش از ۸۰ هکتار، در مجاورت دریا و حاشیه جنگلهای جوان و سرسبز هیرکانی واقع شده و از ظرفیتهای کمنظیر فرهنگی، اقتصادی و گردشگری برخوردار است.
وی جاده جنگلی گیسوم به طول حدود پنج کیلومتر را یکی از شاخصترین جاذبههای طبیعی استان گیلان دانست و افزود: این مسیر که جنگل را به ساحل متصل میکند، سالانه میلیونها گردشگر داخلی و خارجی را به منطقه جذب میکند و نقش مهمی در رونق گردشگری تالش دارد.
مشارکت مردم؛ ضامن گردشگری پایدار
فرماندار تالش با تأکید بر اهمیت بافت سنتی روستا تصریح کرد: معماری بومی و سازههای چوبی گیسوم متناسب با اقلیم منطقه طراحی شده و همین ویژگی، اقامت چندروزه گردشگران را افزایش داده است.
جمشیدی همچنین مشارکت خودجوش اهالی در حفاظت از جنگل، منابع آب و مدیریت پسماند را از نقاط قوت گیسوم برشمرد و گفت: همراهی مردم بومی با مسئولان محلی، زمینهساز تحقق گردشگری پایدار در این منطقه شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری جشنوارههای بومی محلی، احیای آئینهای سنتی و توسعه روستاگردی در محدوده ساحلی جنگلی گیسوم میتواند نقش مؤثری در معرفی هرچه بهتر این روستا در سطح ملی و بینالمللی و تحقق ثبت جهانی آن ایفا کند.
