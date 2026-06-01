حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تقویت گردشگری خوراک در مناطق مستعد استان اظهار کرد: روستای گیسوم (Gisoum) در شهرستان تالش به واسطه موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد خود در مجاورت جنگل‌های هیرکانی و سواحل دریای خزر، از تنوع غذایی قابل توجهی برخوردار است که بخش مهمی از هویت فرهنگی و سبک زندگی مردم منطقه را شکل می‌دهد.

وی افزود: بررسی ظرفیت‌های گردشگری خوراک در گیسوم نشان می‌دهد دسترسی همزمان به منابع دریایی، رودخانه‌ای و محصولات کشاورزی، زمینه شکل‌گیری طیف گسترده‌ای از غذاهای بومی را فراهم کرده است. برنج تولیدی شالیزارهای منطقه به عنوان اصلی‌ترین محصول غذایی، پایه بسیاری از خوراک‌های محلی را تشکیل می‌دهد و در کنار آن، انواع ماهیان دریای خزر و ماهیان رودخانه‌ای از جمله «سیاه‌کولی» در تهیه غذاهای سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ابراهیمی، نان‌های محلی و شیرینی‌های سنتی تالشی را از دیگر عناصر شاخص فرهنگ غذایی گیسوم برشمرد و تأکید کرد: این محصولات همچنان با بهره‌گیری از دانش بومی و شیوه‌های سنتی تهیه می‌شوند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان با تأکید بر رویکرد کارشناسی در حوزه میراث‌فرهنگی، خاطرنشان کرد: استفاده از انواع گیاهان دارویی و سبزی‌های معطر محلی، ویژگی منحصربه‌فردی به غذاهای این منطقه بخشیده و بخشی از دانش سنتی مردم تالش را در حوزه خوراک و تغذیه نمایان می‌سازد.

وی در پایان با اشاره به دیدگاه فعالان گردشگری منطقه، بیان داشت: معرفی و عرضه غذاهای بومی در مجتمع‌های گردشگری و واحدهای پذیرایی گیسوم، علاوه بر حفظ سنت‌های غذایی، نقش مؤثری در معرفی فرهنگ تالشی و توسعه گردشگری خوراک در غرب گیلان دارد. ابراهیمی گیسوم را به عنوان یکی از مقاصد شناخته‌شده گردشگری تالش با تلفیق جاذبه‌های طبیعی و میراث غذایی بومی، ظرفیتی مناسب برای توسعه گردشگری فرهنگی و خوراک‌محور در استان گیلان ارزیابی کرد.