عملیات دو مرحله ای انهدام مهمات عمل نکرده تجاوز آمریکایی صهیونی در قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه امام علی بن ابیطالب علیه السلام قم تا دقایقی دیگر و در بازه زمانی تا ۱۷:۳۰ امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه عملیات دو مرحله ای انهدام مهمات عمل نکرده جنگ رمضان توسط رزمندگان سپاه استان قم اجرا می شود.
بنابراین صدای انفجار، ناشی از عملیات فنی بوده و جای هیچ گونه نگرانی برای شهروندان نیست.
قم- سپاه قم اعلام کرد: عملیات دو مرحله ای انهدام مهمات عمل نکرده تجاوز آمریکایی صهیونی در استان قم امروز به مرحله اجرا در خواهد آمد.
