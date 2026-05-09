عیسی امیدوار درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی امیدوار، برادر عبدالله امیدوار نویسنده، جهانگرد و مستندساز کشورمان در سن ۹۷ سالگی درگذشت.

او به همراه برادرش عبدالله طی ۱۰ سال سفر به نقاط مختلف دنیا تصاویری ناب از نقاط دیده نشده بسیاری از سرزمین‌های دور از قطب شمال و جنوب تا مناطق استوایی و آفریقایی، آمریکای جنوبی و دریای کارائیب ثبت کردند.این دو برادر یکی از اولین تصاویر ضبط شده از مراسم حج را هم به نام خود به ثبت رساندند. آنها سال ۱۳۴۰ سفرنامه تصویری سفر به خانه خدا را تولید و منتشر کردند.

عیسی امیدوار متولد ۱۳۰۸ طالقان بود که سال ۱۳۳۳ تا ۱۳۴۰ اولین سفر خود را با برادرش انجام دادند، آنها بلافاصله سفر دوم را آغاز کردند که سه سال طول کشید.عبدالله امیدوار متولد ۱۳۱۰ طالقان سال ۱۴۰۱ در کشور شیلی درگذشت و با فوت عیسی این برادران تاریخ‌ساز به خاطره‌ها پیوستند.