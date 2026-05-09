به گزارش خبرگزاری مهر، در تداوم حرکت‌های حماسی و شبانه مردم متدین و انقلابی مشهد مقدس که با عنوان «قیام خستگی‌ناپذیر به عشق ایران امام رضا(ع)»، شکل گرفته است، محفلی دیگر برای تجدید میثاق زائران و مجاوران و تجلیل از ملت مجاهد یمن،برگزار خواهد شد.

این تجمع که به همت موسسه جوانان آستان قدس رضوی و هم زمان با شب زیارتی مخصوص امام رضا (ع) تدارک دیده شده، قرار است روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه از ساعت ۲۰، میزبان مردم پای‌کار و خستگی‌ناپذیری باشد که در میدان شریعتی گرد هم می‌آیند تا ارادت خود را به آستان حضرت و جبهه مقاومت، نشان دهند.

بنا بر اعلام برگزارکنندگان، در این مراسم حماسی، حجت‌الاسلام آقاتهرانی به ایراد سخن و تبیین مباحث، خواهند پرداخت.

همچنین، فضای این تجمع با نوای گرم و معرفتی ستایش‌گران اهل‌بیت (ع)، حاج محمدحسین پویانفر، حاج علی کرمی و امیر طلاجوران، عطرآگین خواهد شد.

از تمامی خانواده‌ها و جوانان دعوت می‌شود تا با حضور خود در این برنامه که در قلب مشهد مقدس برگزار می‌شود، بر گرمای این محفل معنوی و حماسی، بیفزایند.