معاون پژوهشی آموزش و پرورش خراسان رضوی در خصوص تجلیل از معلمان نمونه استانی بیان کرد: این انتخابها طی فرآیندی فشرده و رقابتی از آبانماه سال گذشته تا فروردینماه ۱۴۰۵ انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه در این دوره ۸ هزار نفر از فرهنگیان مدارک خود را بارگذاری کردهاند، افزود: این همکاران توسط دانشآموزان، اولیا و گروههای ارزیاب مورد بررسی قرار گرفتند و پس از راهیابی به مراحل منطقهای و استانی، در نهایت ۱۵۴ نفر به مرحله بعد راه یافتند. از این تعداد، ۱۸ نفر به عنوان معلمان نمونه در استان انتخاب شدند که ۱۵ نفر مربوط به مدارس دولتی و ۳ نفر مربوط به مدارس غیردولتی هستند.
آسوده ادامه داد: از میان این ۱۸ نفر، موسیالرضا ربانیخواه از سبزوار موفق به کسب رتبه برتر کشوری از استان شد.
معاون آموزش و پرورش خراسان رضوی همچنین به تشریح برنامههای هفته بزرگداشت مقام معلم پرداخت و گفت: غبارروبی گلزار شهدا در تاریخ ۱۰ اردیبهشت با حضور مسئولان استانی، نواختن زنگ نخستین روز هفته توسط استاندار و مدیرکل آموزش و پرورش، برگزاری اجتماع بزرگ فرهنگیان در ۱۲ اردیبهشت با محوریت بیعت با رهبری، برپایی مسابقات علمی، پژوهشی، فرهنگی و هنری، و برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت با موضوع اندیشههای استاد مطهری از جمله این اقدامات بوده است.
وی با اشاره به افتتاح بیش از ۳۰ پروژه آموزشی و ورزشی در استان، افزود: دو دستگاه ماموگرافی و رادیوگرافی دیجیتال نیز در درمانگاه شماره یک فرهنگیان با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
آسوده تأکید کرد: برای نخستین بار در دولت چهاردهم و پس از ۱۳ سال، استاندار محترم برای فرهنگیان تقدیرنامه صادر کردند که جای قدردانی دارد.
معاون پژوهشی آموزش و پرورش خراسان رضوی از نمایندگان مجلس، شرکتها در قالب مسئولیتهای اجتماعی، و آستان قدس رضوی خواست تا نگاه ویژهتری به آموزش و پرورش داشته باشند و در احیای پروژههای راکد، از جمله پروژه ۲۵۰ سوئیتی همکاری کنند.
