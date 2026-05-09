به گزارش خبرنگار مهر، عنایتالله میرزایی بعدازظهر امروز شنبه در جریان بازدید از پروژه ۹۳۶ واحدی و ۱۸۸۴ واحدی نهضت ملی مسکن خرمآباد، بر لزوم پایبندی به زمانبندی مصوب، بهروزرسانی دقیق برنامه اجرایی و تسریع در پیشرفت پروژهها تأکید شد.
وی با اشاره به اهمیت این پروژه در تأمین مسکن اقشار مختلف مردم خرمآباد، گفت: همکاری کامل همه عوامل اجرایی، بانکها و همچنین همراهی جدی متقاضیان در پرداخت تعهدات مالی، نقشی اساسی در استمرار عملیات اجرایی، تسریع و جلوگیری از وقفههای اجرایی پروژههای نهضت ملی مسکن دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، تأکید کرد: پروژه ۹۳۶ واحدی و ۱۸۸۴ واحدی نهضت ملی مسکن خرمآباد از طرحهای محوری احداث مسکن در استان به شمار میروند؛ ازاینرو امیدواریم با همکاری جدی دستگاههای مرتبط و مشارکت فعال متقاضیان در تأمین سهم آورده، این واحدها در موعد مقرر به متقاضیان مسکن در استان واگذار شوند.
