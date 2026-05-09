  1. استانها
  2. ایلام
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۳

حضور مردم در خیابان توطئه‌های آمریکایی و صهیونیستی را خنثی کرد

ایلام - رئیس بسیج رسانه استان ایلام گفت: حضور مردم در خیابان توطئه‌های آمریکایی و صهیونیستی را خنثی کرد.

جواد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ شاهد سه نبرد ناجوانمردانه و نامتقارن علیه ملت ایران بودیم که در تمامی آن‌ها حضور و همراهی مردم، دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی را مأیوس کرد.

وی با اشاره به نبرد دوازده‌روزه افزود: در این نبرد، حضور گسترده مردم در صحنه موجب شد دشمن از ادامه مسیر خود ناامید شود. همچنین در حوادث دی‌ماه، دشمن تلاش داشت با ایجاد ناآرامی، انسجام اجتماعی را هدف قرار داده و نظام جمهوری اسلامی را تضعیف کند، اما مردم با حضور حماسی خود در روز ۲۲ دی‌ماه و همراهی دولت، این توطئه را ناکام گذاشتند.

رئیس بسیج رسانه استان ایلام در ادامه با اشاره به شرایط کنونی کشور تصریح کرد: امروز نیز مردم پس از گذشت ۶۹ شب، در کف خیابان‌ها با حضور خود در حال تجدید بیعت با مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح هستند و تا تحقق پیروزی نهایی نظام اسلامی پای کار خواهند ماند.

کد مطلب 6824806

