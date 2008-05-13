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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۲۳

کشت سیب زمینی در مزارع شهرستان شاهرود آغاز شد

کشت سیب زمینی در مزارع شهرستان شاهرود آغاز شد

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود از آغاز کشت سیب زمینی در چهار هزار هکتار از اراضی شهرستان شاهرود خبر داد.

مرتضی معتمد در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: این مدیریت برای افزایش تولید علاوه بر راهنمایی کشاورزان مقداری بذر کلاس b وa از ارقام برون، ثاتینا و سانته را به منظور تکثیر بذور بین کشاورزان توزیع کرده است.

وی افزود: برای کشت سیب زمینی در هر هکتار 250 کیلوگرم کود ازته و100 کیلوگرم کود فسفاته در نظر گرفته شده که حواله آن در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

به گفته وی، ارقام باراکا، اگریا، آلفا و سایر ارقام سیب زمینی در این شهرستان کشت می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود همچنین با اشاره به پایان کشت پیاز در این شهرستان گفت: کشت بذر آذر شهری، تگزاس و ارقام محلی پیاز در 135 هکتار از اراضی شهرستان شاهرود پایان یافت که بیشترین اراضی کشت شده در بسطام واقع است.

مرتضی معتمد گفت: برای کشت پیاز در هر هکتار 250 کیلوگرم کود ازته و100 کیلوگرم کود فسفاته بین کشاورزان توزیع شد.

وی پیش بینی کرد: از هر هکتار زیر کشت این محصول به طور متوسط 28 تن پیاز برداشت شود.

کد مطلب 682482

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