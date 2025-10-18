توزیع بیش از ۱۴۸ تن کود برای کشت محصول پیاز در استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، طهماسب غلامپور با اشاره به آغاز کاشت پیاز در شهرستانهای مختلف استان گفت: در راستای حمایت از کشاورزان و تأمین نیازهای تغذیهای گیاه، از ابتدای سال تاکنون ۱۹۴۲ تن کود کشاورزی در استان توزیع شده است.
وی افزود: از این مقدار، ۱۴۸ تن کود اختصاصی برای کشت پیاز بهصورت حواله الکترونیکی صادر و کشاورزان با مراجعه به کارگزاران رسمی نسبت به دریافت آن اقدام کردهاند.
غلامپور با بیان اینکه پیاز از محصولات مهم استان هرمزگان است، تصریح کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با تأمین بهموقع نهادهها، نقش مؤثری در تحقق اهداف الگوی کشت و افزایش پایداری تولیدات کشاورزی استان دارد.
