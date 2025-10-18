  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

توزیع بیش از ۱۴۸ تن کود برای کشت محصول پیاز در استان هرمزگان

بندرعباس- مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان از توزیع بیش از ۱۴۸ تن کود برای کشت محصول پیاز در استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طهماسب غلام‌پور با اشاره به آغاز کاشت پیاز در شهرستان‌های مختلف استان گفت: در راستای حمایت از کشاورزان و تأمین نیازهای تغذیه‌ای گیاه، از ابتدای سال تاکنون ۱۹۴۲ تن کود کشاورزی در استان توزیع شده است.

وی افزود: از این مقدار، ۱۴۸ تن کود اختصاصی برای کشت پیاز به‌صورت حواله الکترونیکی صادر و کشاورزان با مراجعه به کارگزاران رسمی نسبت به دریافت آن اقدام کرده‌اند.

غلام‌پور با بیان اینکه پیاز از محصولات مهم استان هرمزگان است، تصریح کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با تأمین به‌موقع نهاده‌ها، نقش مؤثری در تحقق اهداف الگوی کشت و افزایش پایداری تولیدات کشاورزی استان دارد.

