به گزارش خبرنگار مهر، دفتر امور زنان و خانواده استانداری لرستان به مناسبت هفته ملی جمعیت، کارگاه تخصصی با محوریت خانواده، جوانی جمعیت و سلامت بانوان برگزار میکند.
محورهای کارگاه تخصصی
محورهای این کارگاه تخصصی شامل نقش بانوان در پویایی جمعیت و تحکیم خانواده، سیاستهای حمایت از مادران شاغل، بیماریهای نازایی و راهکارهای درمان، فرهنگسازی ازدواج و فرزندآوری است.
این محورها با هدف ارتقای آگاهی بانوان و ترویج فرهنگ فرزندآوری و جوانی جمعیت انتخاب شده است.
سیاستهای حمایت از مادران شاغل و درمان نازایی
از دیگر موضوعات مهم این کارگاه، بررسی سیاستهای حمایت از مادران شاغل و ارائه راهکارهای درمانی برای بیماریهای نازایی است.
این مباحث با حضور متخصصان و کارشناسان حوزه سلامت و خانواده مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
سخنران و مخاطبان کارگاه
سخنران این کارگاه، دکتر مانیا بیرانوند رئیس بیمارستان شهید رحیمی خرمآباد خواهد بود.
وی از متخصصان حوزه سلامت بانوان و خانواده بوده و در زمینه مسائل جمعیت و خانواده صاحب نظر است.
حضور مشاورین امور بانوان دستگاههای اجرایی و بانوان فعال
این کارگاه با حضور مشاورین امور بانوان دستگاههای اجرایی استان و جمعی از بانوان فعال و اثرگذار در حوزه خانواده و جمعیت برگزار میشود.
تبادل نظر و همافزایی میان این گروهها، از اهداف اصلی برگزاری این کارگاه است.
