به گزارش خبرنگار مهر، دفتر امور زنان و خانواده استانداری لرستان به مناسبت هفته ملی جمعیت، کارگاه تخصصی با محوریت خانواده، جوانی جمعیت و سلامت بانوان برگزار می‌کند.

محورهای کارگاه تخصصی

محورهای این کارگاه تخصصی شامل نقش بانوان در پویایی جمعیت و تحکیم خانواده، سیاست‌های حمایت از مادران شاغل، بیماری‌های نازایی و راهکارهای درمان، فرهنگ‌سازی ازدواج و فرزندآوری است.

این محورها با هدف ارتقای آگاهی بانوان و ترویج فرهنگ فرزندآوری و جوانی جمعیت انتخاب شده است.

سیاست‌های حمایت از مادران شاغل و درمان نازایی

از دیگر موضوعات مهم این کارگاه، بررسی سیاست‌های حمایت از مادران شاغل و ارائه راهکارهای درمانی برای بیماری‌های نازایی است.

این مباحث با حضور متخصصان و کارشناسان حوزه سلامت و خانواده مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

سخنران و مخاطبان کارگاه

سخنران این کارگاه، دکتر مانیا بیرانوند رئیس بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد خواهد بود.

وی از متخصصان حوزه سلامت بانوان و خانواده بوده و در زمینه مسائل جمعیت و خانواده صاحب نظر است.

حضور مشاورین امور بانوان دستگاه‌های اجرایی و بانوان فعال

این کارگاه با حضور مشاورین امور بانوان دستگاه‌های اجرایی استان و جمعی از بانوان فعال و اثرگذار در حوزه خانواده و جمعیت برگزار می‌شود.

تبادل نظر و هم‌افزایی میان این گروه‌ها، از اهداف اصلی برگزاری این کارگاه است.