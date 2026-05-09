تأکید دادستان سلسله بر صیانت از حقوق عامه و رفع موانع تولید

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای صیانت از حقوق عامه و رفع موانع تولید، رئیس اداره شیلات شهرستان سلسله بعدازظهر شنبه با دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

بررسی مشکلات حریم بستر رودخانه‌ها و ساخت‌وسازهای غیرمجاز

رئیس اداره شیلات شهرستان سلسله در این دیدار، گزارشی از وضعیت موجود و مشکلاتی نظیر رعایت حریم بستر رودخانه‌ها و چالش‌های ناشی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده مجتمع‌های شیلاتی ارائه داد.

این چالش‌ها از جمله موانع جدی پیش روی توسعه پایدار آبزی‌پروری در شهرستان سلسله محسوب می‌شود.

نوسانات قیمت خوراک آبزیان؛ دغدغه اصلی پرورش‌دهندگان

از دیگر محورهای مهم این گفت‌وگو، بررسی نوسانات قیمت خوراک آبزیان و لزوم نظارت بر چرخه تأمین نهاده‌ها بود که به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی آبزی‌پروران منطقه مطرح شد.

ثبات قیمت خوراک و تأمین به موقع آن، نقش کلیدی در کاهش هزینه‌های تولید و موفقیت پرورش‌دهندگان دارد.

دستگاه قضا در کنار نظارت، حامی تولیدکنندگان قانونی است

دادستان شهرستان سلسله در این دیدار با تأکید بر لزوم رعایت قانون در حوزه منابع طبیعی و آب، تصریح کرد که دستگاه قضا در کنار نظارت بر اجرای صحیح ضوابط حریم و بستر، حمایت از تولیدکنندگان واقعی و رفع موانع اداری و اجرایی آن‌ها را در اولویت قرار می‌دهد.

تعامل مستمر شیلات و دادستانی برای برخورد با تخلفات

در پایان این نشست، بر تعامل مستمر میان اداره شیلات و دادستانی جهت برخورد با تخلفات احتمالی و همزمان تسهیل امورات بهره‌برداران قانونی تأکید شد.

این همکاری می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی مجتمع‌های شیلاتی و حمایت از تولیدکنندگان ایفا کند.