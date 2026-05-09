۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۱۷

سردار میرحیدری: شرارت در قم ۹۳ درصد کاهش یافت

قم - فرمانده انتظامی قم با بیان اینکه میزان شرارت‌ها در سال جاری ۹۳ درصد کاهش یافته است، گفت: در گذشته از هر ۱۰۰ مورد شرارت گزارش می‌شد، اکنون این رقم به حدود هفت مورد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد رضا میرحیدری در موکب رسانه‌ای اُمت مبعوث با اشاره به نقش مردم در ارتقای امنیت پایدار استان اظهار کرد: زمانی که شهروندان قانون را رعایت می‌کنند و به مسائل امنیتی حساس هستند، زمینه ارتکاب جرم نیز به طور چشم‌گیری کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: کاهش ۹۳ درصدی شرارت نشان‌دهنده همکاری مطلوب شهروندان قمی با پلیس و اثربخشی تدابیر پیشگیرانه در استان است و امروز دیگر خبری از شرارت‌های گسترده و متعدد گذشته نیست و موارد باقی‌مانده نیز عمدتا جزیی و محدود بوده است.

فرمانده انتظامی استان قم همچنین خاطرنشان کرد: استمرار این روند نیازمند تداوم همکاری مردم و رعایت قانون از سوی شهروندان است تا شاهد جامعه‌ای امن‌تر و با آرامش بیشتر باشیم.

