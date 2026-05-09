به گزارش خبرنگار مهر حامد پهلوانی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: صبح امروز کودک یکسالهای با علایم انسداد راه هوایی و دیسترس شدید تنفسی به اورژانس بیمارستان منتقل شد که با تشخیص سریع و اقدام بهموقع تیم درمان بخش اورژانس و هماهنگی با متخصص بیهوشی، بیمار ابتدا توسط کارشناس هوشبری اورژانس اینتوبه شد و سپس جسم خارجی (درب مسواک) از حلق کودک که با قرارگیری در ورودی راههوایی در انتهای حلق منجر به علایم انسداد راه هوایی شدهبود، خارج شد که این اقدام حیاتی منجر به بهبود سریع وضعیت تنفسی بیمار شده و در حال حاضر کودک از هوشیاری کامل برخوردار است و تحت مراقبتهای لازم قرار دارد.
وی ضمن تقدیر ویژه از کارشناسان اورژانس کاشان تصریح کرد: سرعت عمل، مسئولیتپذیری، مهارت حرفهای و هماهنگی مثالزدنی نقش تعیینکنندهای در نجات جان این کودک داشت و موجب افتخار مجموعه بیمارستان است که تلاشهای ارزشمند این عزیزان جلوهای از تعهد والای کادر درمان در خدمترسانی به بیماران است.
