نجات مرد ۷۹ساله و نوزاد۲۰روزه با راهنمای تلفنی کارشناسان اورژانس کاشان

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر از نجات جان مردی ۷۹ ساله در کاشان خبر داد و اظهار کرد: به دنبال انسداد راه هوایی ناشی از گیر کردن لقمه غذا این فرد دچار وضعیت اورژانسی شده بود.

وی ابراز داشت: پس از دریافت تماس و گزارش حادثه در واحد ارتباطات اورژانس ۱۱۵، بلافاصله آمبولانس پایگاه الزهرا(س) به محل اعزام شد.

رئیس اورژانس کاشان تصریح کرد: همزمان با اعزام تیم عملیاتی، خانم شادمان‌نیا، کارشناس پرستاری واحد ارتباطات، ضمن حفظ ارتباط تلفنی با همراهان بیمار، آموزش‌ها و راهنمایی‌های لازم برای رفع انسداد راه هوایی را ارائه کرد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای صحیح این دستورات توسط همراهان بیمار، پیش از رسیدن نیروهای عملیاتی، موجب رفع انسداد راه هوایی و بهبود وضعیت بیمار شد.

وی ادامه داد: پس از حضور کارشناسان اورژانس، آقایان جواد رضایی و محمد نهیبی، اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی تکمیلی انجام و بیمار برای ادامه مراقبت‌ها و درمان تخصصی به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شد.

نوزاد ۲۰ روزه کاشانی با راهنمایی تلفنی کارشناسان اورژانس از خطر خفگی نجات یافت

فرزندی پور همچنین از نجات یک نوزاد ۲۰ روزه از خطر انسداد راه هوایی در کاشان خبر داد و گفت: در پی تماس با واحد ارتباطات اورژانس ۱۱۵ و گزارش انسداد راه هوایی نوزاد بر اثر ورود شیر به مجاری تنفسی، بلافاصله آمبولانس پایگاه کمال‌الملک به محل اعزام شد.

وی افزود: همزمان با اعزام تیم عملیاتی، خانم ریحانی، کارشناس پرستاری واحد ارتباطات اورژانس، با حفظ تماس تلفنی با خانواده نوزاد، آموزش‌ها و راهنمایی‌های لازم برای رفع انسداد راه هوایی را ارائه کرد.

رئیس اورژانس کاشان تصریح کرد: اجرای صحیح این دستورات توسط همراهان نوزاد موجب شد انسداد راه هوایی پیش از رسیدن تیم اورژانس برطرف شود.

وی ادامه داد: پس از حضور کارشناسان اورژانس آقایان نهیبی وسیدی در محل و انجام بررسی‌های لازم، با توجه به مساعد بودن وضعیت تنفسی و علائم حیاتی نوزاد، مأموریت با موفقیت خاتمه یافت.