شهسواری: جمهوری اسلامی برای حفظ کرامت انسانی بر توان دفاعی تاکید دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهسواری شامگاه شنبه در تجمع شبانه میدان آزادی سنندج، با تشریح ابعاد مختلف میراث فکری و مدیریتی رهبر شهید و فرماندهان شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: ملت ایران امروز ثمره عزت، استقلال و خودباوری را در سایه همان مکتبی مشاهده می‌کند که رهبر شهید کرد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ملت ایران را از وابستگی و تحقیر تاریخی نجات داد، افزود: در سال‌هایی نه‌چندان دور، ملت‌های منطقه حتی در سرزمین خود نیز احساس امنیت و کرامت نداشتند اما امروز جمهوری اسلامی به جایگاهی رسیده که در برابر قدرت‌های بزرگ با اقتدار ایستاده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان در بخشی از سخنان خود به خاطره‌ای از شهید حسین امیرعبداللهیان اشاره کرد و گفت: شهید عبداللهیان روایت می‌کرد در یکی از سفرهایش به بغداد، هنگام حرکت به سمت هتل الرشید، یک تاکسی فرسوده در مسیر کاروان نظامیان آمریکایی قرار گرفت و به دلیل آنکه راننده سالخورده متوجه هشدار آنان نشده بود، تانک آمریکایی از روی خودرو عبور کرد.

وی خاطرنشان کرد: رهبر شهید عزتی به ملت ایران بازگرداند که امروز جمهوری اسلامی در اوج اقتدار منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دارد و ملت ایران دیگر اجازه تحقیرشدن به هیچ قدرتی را نمی‌دهد.

وی در پایان ضمن قدردانی از حضور مردم در تجمعات شبانه، بر تداوم مسیر انقلاب و حفظ میراث شهدا تأکید کرد.