به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پناهی، مدیر روابط عمومی پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی با اعلام این خبر گفت: در بستر تحولات ساختاری و بحران‌هایی که نظم جهانی در حال گذار را با چالش‌های بنیادین مواجه ساخته، ناکارآمدی و بحرانِ معنایی الگوهای مسلط فرهنگی و رسانه‌ای غربی کنونی در حوزه فرهنگ و جامعه بیش از پیش آشکار شده است.



وی ادامه داد: در این خلأِ معناییِ فرهنگی و رسانه‌ای و در غیاب سناریوهای جایگزین، انقلاب اسلامی و ملت مبعوث ایران به مثابه یک «قطب سوم» و تولیدکننده سناریوهای نوین امر اجتماعی ظهور یافته‌اند. مفهوم «بعثت ملت ایران» در اندیشه رهبر شهید انقلاب اسلامی، نشان‌دهنده خیزش جامعه‌ای است که با نفی نظام سلطه و اتکا بر پویایی اجتهاد شیعی و الگوی جامعه‌پردازی ولایی، در مسیر تمدن‌سازی گام برمی‌دارد.



مدیر روابط عمومی پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی با بیان این که ظهور عقلانیت نوین در تقابل با جنگ ترکیبی عاملیت این خیزش، حاصل پیوند پویای امت و امامت است؛ تصریح کرد: پیوندی که در برابر هجمه همه‌جانبه جنگ‌های ترکیبی، رسانه‌ای، فرهنگی و نظامی نه‌تنها دچار فرسایش نشده، بلکه به ظهورِ مقتدرانه یک عقلانیت نوین منجر گردیده است.

پناهی گفت: تکوین ساختار جدید فرهنگی در قامت ملت ایران، نیازمند عبور از الگوهای کهنه و کلیشه‌ای و نفی مناسبات استعماریِ رسانه‌ای و فرهنگی است. راهبردهای نوین و سناریوهای جایگزین که منبعث از یک «خیزش همه‌جانبه فرهنگی و اجتماعی» هستند، پارادایم جدیدی را خلق کرده‌اند؛ پارادایمی که در آن ملت به‌پاخاسته ایران با نفی هرگونه انفعال، به کنشگرانی فعال در عرصه بین‌الملل تبدیل شده‌اند.



بازتعریف حیات فرهنگی بر مبنای گام دوم انقلاب

وی با تاکید بر بازتعریف حیات فرهنگی بر مبنای گام دوم انقلاب گفت: این زایشِ معرفتی که بر ارزش‌های فطری و آینده‌نگرانه «بیانیه گام دوم انقلاب» استوار است، مفاهیمی چون استقلال، آزادی، عدالت و اخلاق را به عنوان محورهای حیات فرهنگی نوین بازتعریف می‌کند. در روزگاری که نظریه‌پردازان غربی دچار بن‌بست تحلیلی شده‌اند، پویایی اجتماعی ملت ایران، نویدبخش افق‌هایی روشن برای تمام جوامع در حال گذار است. بدین ترتیب، ساختارِ جدید رسانه‌ها نه بر اساس روش‌های غربی، بلکه بر پایه اراده درون‌زای مقاومت و با محوریت کرامت انسانی شکل خواهد گرفت.



مدیر روابط عمومی پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی درباره جزئیات برگزاری نشستی در تبیین این مفاهیم گفت: در همین راستا و برای بازخوانی این وضعیت نوین که ثمره خون رهبر حکیم شهید انقلاب اسلامی (قدس‌الله نفسه‌الزکیه) و بعثت ملت ایران است، نشست علمی با عنوان «بعثت ملت ایران و آینده فرهنگ: سناریوهای نوین قدرت‌آفرینی فرهنگی در جنگ تحمیلی سوم» در پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.



پناهی زمان این نشست را یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ساعت ۱۳:۳۰ اعلام کرد و گفت: در این نشست علمی، جمعی از اساتید و چهره‌های برجسته علمی و رسانه‌ای حضور خواهند داشت و به بررسی ابعاد معرفتی، اندیشه‌ای، رسانه‌ای و اجتماعی این موضوع از دیدگاه گفتمان انقلاب اسلامی می‌پردازند.



به گفته وی دکتر ابراهیم فیاض، استاد رسانه و مردم‌شناسی دانشگاه تهران، استاد مسعود فراستی، نویسنده و منتقد سینما، دکتر حبیب رحیم‌پور، پژوهشگر فلسفه و اندیشه سیاسی، دکتر محمدمهدی رحمتی، پژوهشگر رسانه و مدیرعامل گروه رسانه‌ای مهر، دکتر جعفر حسن‌خانی، نویسنده و سیاست‌پژوه و دکتر آزاده محمودیان، پژوهشگر رسانه در این نشست علمی به بیان نظرات خود خواهند پرداخت.