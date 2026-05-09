فرمانده سپاه ارومیه: اتحاد و هوشیاری نیاز امروز ایران اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی رضوی شنبه شب در هفتادمین شب تجمع مردمی ارومیه افزود: هرکس خلاف صفوف به هم فشرده مردمی و اتحاد ملی صحبت کند، خائن است.

وی با بیان اینکه همه اظهارنظر کنندگان باید در سخنان خود دقت کنند، اضافه کرد: البته وحدت با موضوع نقد منافاتی ندارد و می تواند نقدهای کارشناسی به ویژه در حوزه اقتصادی صورت گیرد.

وی با اشاره به سوء استفاده برخی افراد در حوزه تامین نیازهای مردم از وضعیت کشور و افزایش قیمت ها ادامه داد: در کنار نظارت مسئولان، همراهی مردم و همکاری خود اصناف برای بهبود وضعیت بازار بسیار ضروری است.

فرمانده سپاه ارومیه اصناف منصف را پشتیبانی همیشگی مردم، رزمندگان و اعتلای کشور دانست و اظهار کرد: ما قدردان این همکاری به ویژه در حوزه صنوف حاضر در خیابان امام ارومیه هستیم که ۷۰ شب است همکاری قابل توجهی دارند.

سرهنگ رضوی با تاکید بر اینکه باید در همه حوزه ها آماده باشیم، گفت: وظیفه دیگر ما هوشیاری است و باید آن را حفظ کنیم.

وی اضافه کرد: ملت حاضر در خیابان در ۷۰ شب گذشته مردمانی باغیرت و انقلابی و پای کار میهن اسلامی خود هستند.

فرمانده سپاه ارومیه تاکید کرد: همه مردم در خیابان، رزمندگان و مردان میدان مذاکره عاشق ایران و اسلام و اعتلای کلمه الله هستند و با هم افزایی زمینه پیروزی ایران اسلامی مقابل دشمنان را فراهم می کنند.