به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از معلمین و اندیشه ورزان اقتصادی – فناوری و حکمرانی در مورد فرصت‌های اقتصادی ایران در جنگ ترکیبی حاضر بیانیه ای منتشر کردند.

متن کامل بیانیه به شرح ذیل است:

ایران اسلامی امت شاهدی‏ست که دنیای شب‏زده را بیدار کرده و طلایه‏دار جهانی نو و باشکوه شده است. پیام عزت، کرامت و حق‏طلبی مردم ایران، به بیرون از مرزها جاری شده و همگان را به تحسین واداشته است. اما در این سوی مرزها، سالهاست که جریان بن‌‏بست‌‏نما تلاش کرده تا ایران را کشوری ضعیف، فروپاشیده و به بن‏بست‏رسیده نشان دهد و حد آن را از ملتی جهانی، به کشوری منزوی و گوشه‏‌گیر در اذهان مردم فروبکاهد. از نظر این جریان، تنها راه برونرفت از این وضعیت فرضی، کنار گذاشتن نقاط قوت ملت ایران یعنی تبعیت از ولایت فقیه، روحیه استقلال و عزت‏‌طلبی، باور به مقاومت، توان بالقوه و بالفعل در امور دانش‏بنیان و فناوریهای راهبردی است؛ و تجویز آنها اعتماد دوباره به وعده‏های شیطان، وابستگی به بیگانه، و اختصاصی‏سازی فرهنگ و اقتصاد است. فرمول ناباوران به توان ملی که ریشه در تفکر قاجار و پهلوی دارد برای همه دوران‌ها یکی است و هر بار آن را به شیوه و زبانی بزک می‏کنند.

حال که مردم ایران نه تنها در بن‏بست خیالی غربزدگان قرار نگرفته و با همه کاستیها و دشمنیها، پیشرفتهای غیرقابل کتمانی را رقم زده‏اند و بلوغ فرهنگی و اجتماعی خود را به نمایش گذاشته‏اند، بار دیگر خودنمایی کرده و صحبت از بن‏بستی دیگر می‏کنند. لذاست که با بزرگنمایی خسارات جنگ و کوچک‏نمایی فرصتهای پیشرفت درونزا سعی باطل خود را برای هدف قرار دادن اذهان مردم و مسئولین به کار می‏برند. آنها تلاش می‏‌کنند تا مسئولینی را که خالصانه و شبانه‏روز به خدمت مردم و مدیریت جنگ برآمده‏اند ناامید کرده و با تحلیلهای نادرست و اعداد و ارقام شاخص‏ناپذیر به سوی دوگانه «یا اقتصاد یا مقاومت» سوق ‏دهند. و حال که گلوی دشمن در زیر پایمان، پرتگاه وابستگی و توسعه نیافتگی در پشت سرمان، و دشت‌های وسیع شکوفایی علمی و اقتصادی و تمدنی، پیش رویمان قرار دارد، ما را از فقر و نابسامانی بترسانند که «الشَّیطَانُ یَعِدُکُمُ الفَقر».

توفیقات به دست‏آمده در حوزه نظامی، ناشی از اتخاذ رویکردهای غیرمتعارف ایران در جنگ بوده و با نسخه‏های رایج و اتکا به منابع محدود ممکن نبوده است. به همین طریق، اقتصاد متعارف و انگاره‏‌های لیبرالی و پذیرش بازار به‏ظاهر آزاد جهانی به عنوان وحی منزل نمی‏تواند راهگشای پیشرفت ایران در جنگ ترکیبی حاضر باشد؛ همانگونه که در دوره تحریمها نیز نتوانست مرهمی برای اقتصاد ایران باشد.

اداره اقتصادی جنگ و رساندن ایران به قله‌‏های پیشرفت نیازمند تزریق نگاه حسن باقری‌‏ها، شهامت ستاری‌‏ها، اعتماد طهرانی‌‏مقدم‏‌ها‏ و توان قاسم سلیمانی‌‏هاست. و ایران امروز پر از متبحران و توانمندانی‌‏ست که می‏‌توانند آرایش جدیدی را برای بسیج اقتصادی کشور بنا کنند و دشمن را از آخرین حربه‏‌های خود مأیوس سازند؛ و این شعار نیست.

نگاه بن‌‏بست‌‏شکن و شواهد فراوان موجود نشان می‏‌دهد که نه تنها می‌‏توان اقتصاد جنگ را مدیریت کرد، بلکه حتی در صورت اتخاذ آرایش درست اقتصادی می‌‏‌توان این شرایط را به فرصتی برای تقویت پیشرفت درونزا و بازتعریف نقش ایران در منطقه و فرامنطقه تبدیل نمود. این همان دلیلی‌‏ست که باعث شده تا مطابق نظرسنجی‌‏های معتبر، عموم مردم ایران به شرایط ایران پس از جنگ امیدوارتر شوند و بدانند که راه برونرفت از چرخه باطل تحریم و مذاکره، شکست نظم ظالمانه غربی و اتخاذ شیوه جدیدی در اقتصاد خارج از دایره باطل دلار و تورم و رکود است.

در نگاه فرصت‌محور قائلین به رویکرد اقتصاد مردمی و دانش‌‏بنیان، مردم نه تنها باری بر دوش اقتصاد کشور نیستند بلکه خود بخشی از راه حلند. تجربه جنگ هشت ساله نشان داده که می‌‏توان هم جنگید و هم تورم را کاهش داد و حتی تک‏رقمی نمود. می‌‏توان چند برابر خدمات دوره پهلوی، روستاها را آباد کرد (نسبت ۸، ۵ و ۳ برابری در احداث جاده‏‌های روستایی، برق‌رسانی و آبرسانی در 10 سال اول انقلاب نسبت به ده سال آخر رژیم پهلوی). و این در حالی‏‏ست که شرایط امروز ایران به هیچ‌‏وجه قابل مقایسه با اقتصاد ضعیف به ارث‏ رسیده از دوران پهلوی نیست. توفیقات بی‏شائبه انقلاب اسلامی ایران در حوزه پیشرفت و عدالت (بدون هیچ جانب‌گیری؛ چنانچه مطابق گزارش سازمان ملل در شاخص توسعه انسانی که شاخصی ترکیبی در سه حوزه آموزش، سلامت و اقتصاد است، جمهوری اسلامی ایران در 30 سال ابتدای خود پس از چین بیشترین رشد را تجربه کرده است) سبب شده تا فرصت‌ها و ظرفیت‌های بسیار گسترده‌‏ای برای پیشرفت و عدالت و رفع زخم‌‏های موجود معیشتی، پیش روی ما قرار گیرد؛ فرصت‌هایی مانند:

فرصت تقویت پول ملی، رفع سلطه دلار و درمان تورم ناشی از وابستگی اقتصاد به دلار و سایر ارزهای خارجی و گسترش تجارت با ارزهای ملی

فرصت اصلاح الگوی مالکیت و تکمیل زنجیره صنایع کشور (بالاخص دو صنعت پتروشیمی و فولاد) در صنایع پایین‏دست، تغییر ریل از خام‏فروشی و گسترش اشتغال و درآمدهای صادراتی و غیرقابل تحریم

فرصت ایمن‌سازی زنجیره‌‏های تأمین کشور از طریق احیای تجارت زمینی (که طی قرن‌ها توسط نظم بحریِ غربی، عامدانه تخریب شده بود) و فرصت بهره‌‏برداری از آبراه‌‏ها و تنگه هرمز برای تقویت نقش اقتصادی و امنیتی در جهان

فرصت جانمایی جدید اقتصاد ایران در سطح منطقه و فرامنطقه در زمینه انرژی، ترانزیت، صنعت، فناوری، تجارت اقلام اساسی و ساختار تسویه مالی

فرصت رشد کشاورزی و بهبود امنیت غذایی از طریق فعال کردن ظرفیت‌هایی مانند کشت دیم و استفاده از توان شرکت‌های دانش‏‌بنیان

فرصت گسترش شبکه ملی اطلاعات و فناوری‌های مرتبط با زیرساخت‌های صنایع نیمه‌‏هادی و تقویت اقتصاد دانش‌‏بنیان کشور

فرصت رونق اقتصادی و کاهش هزینه‏‌های خانوار در حوزه مسکن از طریق اعطای زمین به مردم، هدایت اعتبارات و محدودسازی مالکیت بیش از نیاز در شهرهای بزرگ

فرصت ایجاد نهضت سازندگی از طریق احیای جهاد سازندگی، محله‏‌محوری، و سازوکارهای هدایت منابع خرد مردمی و اعتبارات دولتی به سوی فعالیت‌های مولد (با اصلاح واقعی مأموریت نظام بانکی)

فرصت رونق کسب و کارهای خرد و خانگی در گستره کشور و تقویت پدافند غیرعامل از طریق توزیع شبکه‌‏های تولید انرژی و سایر محصولات و خدمات اساسی

فرصت کاهش وابستگی شبکه انرژی به نفت و گاز و توسعه نیروگاه‌‏ها بر اساس سبد متنوع سوخت‌های مصرفی و ایجاد نهضت بهینه‌سازی

همه این فرصت‌ها در نگاهی است که به خدا و وعده‏‌های او باور داشته و واقعیت‌های جهان را برخلاف بن‏‌بست‏‌نماها، به درستی درک می‏‌کنند. «وَما کانَ لَنا أَن نَأْتِیَکُم بِسُلطَانٍ إِلَّا بِإِذنِ اللَّهِ وَعَلَی اللَّهِ فَلیَتَوَکَّلِ المُؤمِنُون». و تمام این توفیقات منوط به دو چیز است:

اول، عبور از این پیچ تاریخی به مدد ایمان و استقامت به دست می‏‌آید: ما باید باور کنیم تمامی پیشنهاداتی که می‏‌خواهند توافقی را بدون حفظ دست برتر ایران به دست آورند، عملاً ایران را از مواهب پیشرفت پایدار محروم کرده‌‏اند. بازسازی یک زیرساخت بمباران‌‏شده، یک پروژه اقتصادی است اما از بین رفتن زیرساخت‌های اعتباری غرب و ارتقای جایگاه ایران اسلامی با تعریف پروژه به دست نمی‌‏آید. لذاست که بن‏‌بست‌‏اندیشی و تسلیم شدن از سر ترس، تألمی تاریخی و اندوهی ابدی را نصیب آیندگان خواهد کرد و تدوام مقاومت و بالا بردن آستانه تحمل درد (در عین اتخاذ تدابیر و تدارک الزامات کاهش آسیب‏‌پذیری از ناحیه دشمن)، الطاف الهی و افق‌های جدیدی از پیشرفت را مقابل دیدگان ملت ایران پدیدار می‌‏سازد؛ که هر پیشرفتی به بهایی به دست می‌‏آید و بهای پیشرفت ایران، مقاومت است.

و دوم، اتخاذ آرایش جدیدی در میدان‌های جنگ اقتصادی و اداری است؛ چنانکه ایران برای برتری خود در حوزه نظامی، ترتیبات سنتی موجود را به چالش کشیده و با تکیه بر نیروی جوان، مبتکر و متوکل، برتری خود را بر دشمن تحمیل نموده است. در جنگ ترکیبی موجود نیز چنین است و برای نیل به اهداف والا نیازمند تخریب خلاقانه و میدان دادن به تفکر نوینی در ریل‏گذاری عرصه‏‌های گوناگون اداری و راهبردی هستیم. دست‏فرمان جریان لیبرال و بن‌‏بست‌‏نما که اجازه تقویت پول ملی را نمی‏‌دهد در تناقض با هدف ما در تقویت اقتصاد ملی است. نمی‌‏توان صنایعی را که به شدت به واردات یا خام‏‌فروشی وابسته هستند با همان ترتیبات قبلی بازسازی کرد و انتظار بهره بردن از فرصت تکمیل زنجیره ارزش را داشت. مدیریت جریان نقدینگی بدون توجه به هدایت اعتبار و اولویت‌های اساسی کشور، راهگشای وضع موجود نیست. فرصت‌های موجود برای رقم زدن کلان‏‌معامله باثبات با کشورهای همراه و مستقل، و معاملات تک به تک با دیگر کشورها بر سر تنگه هرمز، با برخی اینرسی‏‌های موجود در دستگاه دیپلماسی همخوانی ندارد. تداوم رهاسازی قیمت کالاهای اساسی و تعیین تکلیف آنها در زیرساخت‌های پرفساد، جز بدبین کردن مردم و بازی در زمین دشمن معنایی ندارد.

و در نهایت آنکه جنگ حاضر، جنگ دنیای کهنه استثمارگر در مقابل دنیای جدید علم و ایمان است. دنیای کهنه با تمام اسباب‏‌بازی‌های نظامی‏‌اش به میدان آمده تا شاید ظهور دنیای نو را قدری به تأخیر بیندازد. اما غافل از آن‏ست که ماجرای فتح، سالهاست که شروع شده است.

«ویُریدُ اللّهُ أَن یُحِقَّ الحَقَّ بِکَلِماتِهِ وَیَقطَعَ دَابِرَ الکَافِرین لِیُحِقَّ الحَقَّ وَیُبطِلَ البَاطِلَ وَلَو کَرِهَ المُجرِمُون»

روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

محمدمهدی مجاهدی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

بیژن عبدالکریمی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

احمدعلی یوسفی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رئیس مرکز راهبردی اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم

سید کمال طبائیان، دکتری مدیریت فناوری و عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

حمیدرضا مقصودی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم و مدیر سابق دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه

فاطمه سرخه دهی، عضو علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

محمدجواد توکلی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

فاضل مریدی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

مهدی رزم آهنگ، مدیر گروه اقتصاد بین‌الملل مرکز پژوهش های مجلس

سید محمد حسینی‌فر، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت

حامد صاحب هنر، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

سید مهدی رضایت، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس کارگروه توسعه نیروی انسانی ستاد فناوری نانو

محمد نعمتی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

امراله امینی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

ناصر باقری مقدم، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات سیاست علمی کشور

محمدمهدی رحیمی رضویه، مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت ماشین‌سازی

مهدی موحدی بکنظر، عضو هیئت علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه شاهد

ابوالقاسم توحیدی نیا، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

سید عقیل حسینی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه یاسوج

علی سعیدی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه قم

علیرضا شفاه، عضو شورای علمی مؤسسه علم و سیاست اشراق

محمدجواد رضایی، عضو هیئت علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه شاهد

سید محسن میرباقری، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت

اشرف السادات موسوی لقمان عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران

سعید فراهانی فرد عضو هیئت علمی دانشگاه قم

علیرضا جلیلی مرند، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه گیلان

حامد امینی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت

سید رضا میرعسکری، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه گیلان

سعید سید حسین زاده، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه فردوسی مشهد

هادی دیباوند، عضو هیئت علمی و مدیر دانشکده اقتصاد مقاومتی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

میرسامان پیشوایی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت و رئیس سابق سازمان ملی بهره وری

غلامعلی معصوم نیا، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

مصطفی سمیعی نسب، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

حمیدرضا یزدانی، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مهدی اسماعیلی بیدهندی، عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

رضا اسدی فرد، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری و رئیس سابق مرکز شرکتها و موسسات دانش بنیان

زهرا ابوالحسنی، عضو هیئت علمی و مدیر گروه جامعه و پیشرفت پژوهشکده مطالعات فناوری

محمد جواد محقق نیا، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

مهدی بصیرت، عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

محمدرضا آرمان مهر، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و صنایع دانشگاه صنعتی شاهرود

علی یونسی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه پیام‌نور

وحید ارشدی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

علی اصغر ربیعی، معاون سلامت اداری و مدیر سابق سامانه مدیریت ریسک فساد مرکز بازرسی وزارت اقتصاد

مریم نوذری، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌ مرکزی

میثم پیله فروش، عضو هیئت علمی مرکز پژوهشهای مجلس

محمد علی فراهانی فرد، عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه‌های تخصصی موسسه عالی فقه و علوم اسلامی

محمد عباسی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

منصور شریفی، هیئت علمی پژوهشکده فقه‌های تخصصی موسسه عالی فقه و علوم اسلامی

سید رضا نخلی، عضو هیئت علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران

سید روح اله احمدی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه دامغان

محمد سلیمانی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

محمد جواد نوراحمدی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

احمد شاکری، عضو هیئت علمی گروه ادبیات و اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

محسن ردادی، عضو هیئت علمی و مدیر گروه انقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ابوالفضل میرزاپور، عضو هیئت علمی دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

احسان کیانخواه، دکترای مدیریت ارتباطات و دبیر سابق شورای اجرایی فناوری اطلاعات

حسین بابایی مجرد، عضو هیئت علمی و رییس اندیشکده حکمرانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

محمدحسن نحوی، مدیر گروه پژوهشی فقه الاقتصاد پژوهشگاه فقه نظام

میثم مهدیار، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی