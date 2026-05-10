ساخت و اجرای بیش از ۷۰ پروژه عمرانی توسط بسیج سازندگی در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی صبح یکشنبه در جمع اصحاب رسانه استان قزوین با اشاره به سیره شهید پاسدار محمد پاکپور گفت: ایشان یک شخصیت برجسته نظامی و امنیتی بود اما در مناطق محروم وقتی با تصویر چادری روبه‌رو می‌شد که چند کودک در آن زندگی می‌کنند مسئولیت را رها می‌کرد و به خدمت می‌ایستاد.

سردار رفیعی با اشاره به شخصیت علمی، سیاسی، نظامی و دینی رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: ایشان در ۸۶ سالگی نشان دادند جلوه عملی دین چیزی جز خدمت به مردم و آرامش آنان نیست.

وی همچنین از اصحاب رسانه خواست تلاش‌های مردم را بزرگنمایی کرده و تصویر واقعی پشتیبانی آنان از روزهای سخت را منتشر کنند.

فرمانده سپاه قزوین با تحلیل دو میدان جنگ و دیپلماسی در تحولات اخیر گفت: امروز آنکه تنبیه می‌شود و پا به فرار می‌گذارد، قدرت‌های کوچک منطقه نیستند؛ قدرتی به نام آمریکاست. نماد قدرتش ناوهایش بود اما پس از هر شلیک ما بارانی از موشک و پهپاد بر اهدافش فرود می‌آمد و خودشان می‌گفتند از آب‌های شما فاصله می‌گیریم. این یک عقب‌نشینی غیرتاکتیکی بود، نه تاکتیکی؛ یعنی نتوانست عمق و جناح خود را حفظ کند و رفت.

وی در بخش دیگری از سخنانش به میدان دیپلماسی پرداخت و افزود: آسیب ما زمانی بود که تلاش می‌کردیم تیم مذاکره‌کننده‌مان را به نقطه‌ای برسانیم اما اگر جبهه واحدی باشیم حتی در میدان سیاسی هم می‌توانیم مشت محکمی فرود آوریم. در روزهای اخیر، با وحدت توانستیم کاری باعظمت انجام دهیم و برای نخستین بار دو طرف قدرتمند در میز مذاکره حاضر شدند. آمریکا با همان قدرت جنگ آمد و ایران نیز با تمام قدرت. برای اولین بار مذاکره با پیش‌شرط‌های جمهوری اسلامی صورت گرفت؛ از جمله آنکه پیش از مذاکره، آتش‌بس در لبنان اعلام شد و همین اتفاق افتاد.

سردار رفیعی قدرت ملت را در راهپیمایی‌ها نیز ستود و گفت: صحنه‌هایی که مردم قزوین از شمال تا جنوب شهر پیاده آمدند، سالمندی که صندلی کنار ماشینش گذاشته بود و کودکی که پرچمی چند برابر قدش را حمل می‌کرد، نشان‌دهنده باوری است که گویی موشکی به قلب دشمن می‌زند.

فرمانده سپاه قزوین خدمت به مردم را میدان چهارم جهاد خواند و با تأکید بر عملکرد بسیج سازندگی گفت: در دل این جنگ، هیچ پروژه‌ای از بسیج سازندگی تعطیل نشد. برادران ما در سازمان رزم سپاه هم بودند اما در شیفت بعدی به میدان خدمت آمدند. هم‌اکنون بیش از ۷۰ پروژه در حوزه آبرسانی، مخازن آب، خط انتقال آب شرب، راه‌های روستایی و سیل‌بند در حال انجام است. مبلغ ابلاغی برای این پروژه‌ها ۲۴۲ میلیارد تومان بوده و ما همواره بیش از ۲۰ درصد جلوتر از اعتبارات کار می‌کنیم.

وی از دلایل موفقیت بسیج سازندگی را دقت در شناسایی جامعه هدف و کار جهادی عنوان کرد و ادامه داد: در کمک‌های مومنانه، ۹۰۰ جفت کفش و بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ متر ایزوگام با نصب رایگان به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد تومان تقدیم مردم شد. همچنین در طول سال ۳۴۱ سری جهیزیه و ۳۴۱ هزار پرس غذا توزیع کردیم. در حوزه اقتصاد مقاومتی، هزار و ۴۲۰ شغل ایجاد شده که صحت‌سنجی آن ۹۹ درصد بوده و رتبه اول کشور را داریم.

سردار رفیعی با اشاره به مشکل انرژی استان گفت: با مدیریت استاندار، پیش‌بینی‌های لازم برای ۶۵۰ نقطه بحرانی انجام شد. بسیج سازندگی نیز در احداث نیروگاه‌های خورشیدی و همچنین صندوق‌های قرض‌الحسنه مردمی که گردش مالی آن‌ها اکنون به ۶۰ میلیارد تومان رسیده، نقش مؤثری ایفا کرده است.

فرمانده سپاه قزوین، ستاد پشتیبانی جنگ را با هدایت آیت‌الله مظفری و تلاش آقای صادق‌پور، الگویی موفق دانست و خاطرنشان کرد: بسیج سازندگی بخش کوچکی از پشتیبانی جنگ بود. برادران پرافتخار هوافضای ما در استان مستقرند و شلیک‌های بسیار موفقی داشتند. در یک نشست در مسجدی در قزوین، بیش از ۱۷ میلیارد تومان کمک نقدی، عمدتاً دلار و طلا، جمع‌آوری شد. مردم با ایثار، معلمی که برای حقوقش معترض بود، با روی باز نیاز جبهه را تأمین کرد؛ پیرمردی بهترین گوسفندش را با جابه‌جایی چند خودرو به پایگاه هوافضا رساند.

وی با اشاره به اعزام گروه‌های جهادی به مناطق زلزله‌زده و آسیبدیده گفت: هزار و ۴۳۷ گروه جهادی سازماندهی شده داریم. قزوینی‌ها در تهران مسئولیت مرمت و بازسازی هزار و ۴۹۴ واحد مسکونی را بر عهده گرفتند و با ۸۰۰ نفر نیروی متخصص جزو بهترین گروه‌ها ارزیابی شدند و اکنون نیز مأموریت مدیریت کمک به استان اصفهان را پذیرفته‌ایم. همچنین ۲۹۱ موکب خدمت‌رسانی در طول جنگ برپا شد.

سردار رفیعی در پایان با تقدیر از همه مسئولان، ائمه جمعه و جماعات، هیئت‌ها، خیرین و اقشار مردم که پشتیبانی از جبهه‌ها را ممکن ساختند، از اصحاب رسانه خواست کار جهادی و ایثار این مردم را با قدرت منعکس کنند.