به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس لاین، این اقدام احتمالا کسب و کار تولیدات قراردادی اینتل و همچنین تلاش های دولت آمریکا برای افزایش قدرت تراشه سازی این کشور را بهبود می بخشد.

این شرکت ها بیش از یک سال مذاکراتی فشرده انجام دادند تا قراردادی رسمی را در ماه های اخیر ارائه دهند.

ارزش سهام اینتل پس از انتشار این خبر ۱۵ درصد و سهام اپل ۱.۷ درصد رشد کرد.

امضای قرارداد با اپل جریانی مداوم از تقاضا را از یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دستگاه های الکترونیکی مصرفی جهان ایجاد می کند که شهرت شرکت و هم کسب وکار تولیدی آن را بهبود می بخشد.

وال استریت ژورنال با اعلام این خبر نوشت دولت آمریکا که سال گذشته به بزرگترین سهامدار اینتل تبدیل شد، نقش مهمی در کشاندن اپل به پای میز مذاکره برای این قرارداد داشته است.

به گفته یکی از مقامات دولتی که نخواست نامش فاش شود، دولت آمریکا به طور کلی سعی کرده نقش اینتل را در بازار پر رنگ تر کند.