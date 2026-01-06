  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶

لپ تاپ بازی‌های رایانشی با تراشه جدید اینتل معرفی شد

لپ تاپ بازی‌های رایانشی با تراشه جدید اینتل معرفی شد

ایسر در نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی ۲۰۲۶ لپ تاپ بازی رایانشی Predator Helios ۱۶S AI را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این رایانه قابل‌حمل با امکانات و قابلیت‌های متنوع، گزینه‌ای جذاب برای گیمرهای مدرن به شمار می‌رود.

لپ‌تاپ یادشده به پردازنده Ultra ۹ ۳۸۶H شرکت اینتل مجهز شده است؛ پردازنده‌ای که به‌عنوان پرچمدار آینده پردازنده‌های موبایلی اینتل شناخته می‌شود و پیش‌تر با نام Panther Lake شناخته می‌شد.

مدل Helios ۱۶S AI همچنین می‌تواند با پردازنده گرافیکی GeForce RTX ۵۰۷۰ انویدیا عرضه شود. این دستگاه به نمایشگر ۱۶ اینچی OLED با وضوح WQXGA مجهز است که از تصویربرداری HDR پشتیبانی می‌کند.

این لپ‌تاپ امکان پیکربندی با ۶۴ گیگابایت حافظه RAM و تا دو ترابایت فضای ذخیره‌سازی داخلی را دارد. از نظر ارتباطی نیز به درگاه Thunderbolt ۴، وای‌فای ۶ و بلوتوث مجهز شده است. تمامی این قطعات درون شاسی فلزی باریکی با ضخامت ۱۸.۹ میلی‌متر جای گرفته‌اند.

در حال حاضر قیمت این دستگاه اعلام نشده و ایسر اعلام کرده است هم‌زمان با عرضه رسمی، جزئیات مربوط به قیمت نیز منتشر خواهد شد.

کد خبر 6715150
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها