به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این رایانه قابلحمل با امکانات و قابلیتهای متنوع، گزینهای جذاب برای گیمرهای مدرن به شمار میرود.
لپتاپ یادشده به پردازنده Ultra ۹ ۳۸۶H شرکت اینتل مجهز شده است؛ پردازندهای که بهعنوان پرچمدار آینده پردازندههای موبایلی اینتل شناخته میشود و پیشتر با نام Panther Lake شناخته میشد.
مدل Helios ۱۶S AI همچنین میتواند با پردازنده گرافیکی GeForce RTX ۵۰۷۰ انویدیا عرضه شود. این دستگاه به نمایشگر ۱۶ اینچی OLED با وضوح WQXGA مجهز است که از تصویربرداری HDR پشتیبانی میکند.
این لپتاپ امکان پیکربندی با ۶۴ گیگابایت حافظه RAM و تا دو ترابایت فضای ذخیرهسازی داخلی را دارد. از نظر ارتباطی نیز به درگاه Thunderbolt ۴، وایفای ۶ و بلوتوث مجهز شده است. تمامی این قطعات درون شاسی فلزی باریکی با ضخامت ۱۸.۹ میلیمتر جای گرفتهاند.
در حال حاضر قیمت این دستگاه اعلام نشده و ایسر اعلام کرده است همزمان با عرضه رسمی، جزئیات مربوط به قیمت نیز منتشر خواهد شد.
نظر شما