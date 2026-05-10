آسیب به انستیتو پاستور؛ تهدیدی جدی برای امنیت بهداشتی منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، مقالهای در مجله معتبر لنست به نویسندگی محمودرضا پورکریم، محمد برزگر، فیلیپ لمی، سیمون دلیکور، مارک ون رانست نوشته و به چاپ رسیده است.
متن مقاله به شرح زیر است:
در پی حملات هوایی بهار امسال، انستیتو پاستور ایران با سابقهای بیش از یک قرن، آسیب شدیدی دید. این انستیتو نقش کلیدی در تولید واکسن، تشخیص بیماریها، نظارت ژنومی و واکنش به همهگیریهایی نظیر کووید-۱۹، وبا، هاری، هپاتیت و ایدز ایفا کرده است. پیش از این نیز سالها تحریم، نظام سلامت ایران را شکننده کرده بود. در دوران همهگیری کرونا، محدودیتهای ناشی از تحریم، دسترسی به تجهیزات نظارت ژنومی را با مشکل مواجه ساخت.
اکنون تخریب انستیتو پاستور ایران فراتر از یک اختلال موقت است و آسیب به یک نهاد اساسی سلامت عمومی را رقم زده است.
نویسندگان مقاله جامعه بینالمللی سلامت را به حمایت همهجانبه برای بازسازی کامل قابلیتهای آزمایشگاهی، تشخیصی، نظارتی و تولید واکسن این انستیتو فراخواندهاند و تأکید کردهاند که این نه تنها یک مسئله ملی، بلکه تهدیدی جدی برای امنیت بهداشتی کل منطقه است.
