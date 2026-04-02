آسیب به انستیتو پاستور، تهدید تمام بشریت است

قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: انستیتو پاستور بازوی اصلی حاکمیت در کنترل بیماری‌های عفونی است و منافع کنترل بیماری های عفونی به یک جامعه یا جغرافیای خاص محدودیت نیست بلکه وجود هر بیماری عفونی در هر جغرافیا و کشوری تهدید برای کل جامعه بشری و کنترلش در هر جغرافیا، دستاورد برای همه دنیا است.

‌رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با تبیین جایگاه راهبردی و قدمت بیش از صدساله انستیتو پاستور ایران، هرگونه آسیب به این موسسه ملی را اقدامی غیرانسانی و غیر اخلاقی و تهدید علیه همه جامعه بشری توصیف کرد و خواستار موضع‌گیری مجامع بین‌المللی در حمایت از حریم سلامت انسان‌ها شد. اسیب به زیر ساخت های سلامت و بویژه زیرساخت های مربوط به بیماریهای عفونی اسیب به همه جامعه بشریت است. همانطور که در سال اخیر و در دوران کرونا دیدیم که بدون یک همبستگی جهانی کنترل یک بیماری عفونی امکان پذیر نیست.

‌وی افزود: دلیل تشکیل مجامع بین المللی به خصوص برای بیماریهای عفونی این است که بیماریهای عفونی مهم و قابل انتشار، فقط بیماری یک فرد، یا یک شهر و کشور نیست بلکه تهدید برای همه جامعه جهانی است. همه دنیا تا همبستگی نداشتند نتوانستند آبله را ریشه کن کنند.

مرادی با اشاره به پیشینه درخشان انستیتو پاستور ایران اظهار داشت: این مرکز با قدمتی بیش از یک قرن، با هدف عالی کمک به سلامت و بهداشت عمومی بنا نهاده شده و حاصل تفکری است که ریشه در آموزه‌های اخلاقی و انسانی و بشردوستانه دارد.

‌وی با بیان اینکه فعالیت‌های این موسسه با کمک به کنترل بیماری های عفونی مانند هاری و ابله و طاعون آغاز شد، تصریح کرد : پاستور ایران امروز به عنوان بخشی از یک شبکه معتبر جهانی، نقشی کلیدی در پاسخ به کنترل و مهار بیماری‌های عفونی ایفا می‌کند.

‌وی افزود: خدمات انستیتو پاستور در دو حوزه راهبردی «تشخیص بیماریهای عفونی» و «تولید واکسن» تبلور یافته است. بسیاری از آزمایشگاه‌های مرجع کشور برای بیماری‌های واگیر و حساس که مدیریت آن‌ها برای حاکمیت و از نظر بین المللی و مقررات سلامت بین الملل اهمیت حیاتی دارد، در این موسسه مستقر هستند.

‌به گفته وی؛ در حقیقت این مرکز یکی از بازوهای اصلی و اجرایی وزارت بهداشت در شناسایی و کنترل بیماری‌های عفونی با قابلیت انتشار بالاست و در شرایط فعلی جایگزینی برای خدمات تخصصی آن در کشور وجود ندارد.

‌رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر در ادامه به جایگاه پاستور در صنعت واکسن‌سازی اشاره کرد و گفت: این موسسه از قدیمی‌ترین مراکز واکسن‌سازی در خاورمیانه است که برخی از محصولات آن در دوره‌های مختلف، علاوه بر تامین نیازهای داخلی، در سطح منطقه نیز مورد استفاده قرار گرفته است. موفقیت‌های چشمگیر پاستور در دوران همه‌گیری کرونا، چه در زمینه توسعه شبکه آزمایشگاهی در سراسر کشور و چه در تولید واکسن، نشان‌دهنده پیشرو بودن این نهاد ملی در زمینه خدمات سلامت است.

‌مرادی با تاکید بر اینکه خدمات انستیتو پاستور مصداق بارزِ انسانی و اخلاقی و حقوق بشر و فعالیت‌های بشردوستانه است، خاطرنشان کرد: آسیب زدن به موسسه‌ای که خدماتش جایگزین‌ناپذیر و حیاتی و مستقیماً با جان انسان‌ها در ارتباط است، اقدامی ناجوانمردانه و غیرانسانی تلقی می‌شود. این تعرض تنها متوجه یک کشور یا جغرافیا نیست، بلکه آسیب به وجهه انسانیت در کل جهان است.

‌وی در پایان تصریح کرد: انتظار می‌رود جامعه بشری و به‌ویژه نهادهایی که مدعی صیانت از سلامت انسان‌ها هستند، در قبال هرگونه فشار یا آسیب به این موسسه ملی موضع‌گیری کرده و آن را محکوم کنند. ایران در این سال ها با کنترل بیماری های عفونی نه تنها به مردم کشور خود خدمت کرده بلکه مانند سدی مانعی برای گسترش بیماری های عفونی از کشورهایی اسیب پذیر به سایر کشورهای دنیا شده است.

به گفته مرادی؛ همه بشر باید بدانند که تشخیص و درمان یک فرد مبتلا به بیماری های عفونی با قابلیت انتشار بالا، فقط خدمت به بیمار و یا جغرافیای زیست بیماری نیست بلکه خدمت به همه جامعه بشریت است و سکوت در مقابل این گونه فجایع برازنده اخلاق و انسانیت نیست.