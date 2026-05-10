پلمب یک مرکز غیرمجاز تزریق ژل و بوتاکس در قرچک؛ یک نفر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی شکایتهای مردمی مبنی بر فعالیت غیرمجاز یک مرکز تزریق ژل و بوتاکس در شهرستان قرچک، با اخذ مجوز قضایی و هماهنگی نیروهای انتظامی، عملیات بازرسی از محل انجام شد.
در جریان این اقدام، فرد متخلف دستگیر و جهت پیگیری قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
محل فعالیت این مرکز نیز با هدف پیشگیری از آسیبهای احتمالی به سلامت شهروندان، پلمب شد.
مسئول نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک تأکید کرد که سلامت و امنیت مردم در اولویت است و با هرگونه فعالیت غیرمجاز در حوزه خدمات زیبایی و درمانی، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.
از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده فعالیتهای مشابه، موضوع را به واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت اعلام کنند تا اقدامات لازم انجام شود.
