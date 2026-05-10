بازگشت سرمایه ۷۳۵ میلیارد ریالی کارگاه ترانس در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عادلی نسب با اشاره به اهمیت مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت برق گفت: در راستای تحقق این اهداف، کارگاه تخصصی تعمیرات و بازسازی ترانسفورماتور با موفقیت فعالیت خود را پیش برده است؛ به طوری که در دو سال گذشته، با بازسازی ۲۳۸ دستگاه ترانسفورماتور معیوب و بازگرداندن آن‌ها به شبکه، حدود ۶۸۹ میلیارد ریال سودآوری برای صنعت برق استان داشته است.

وی با تبیین رویکرد این شرکت در مدیریت دارایی های فیزیکی، از موفقیت چشمگیر طرح‌های بازگشت سرمایه از طریق تعمیرات و بازسازی ترانسفورماتورها خبر داد.

معاون بهره‌برداری شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: تمرکز اصلی ما بر مدیریت هدفمند تجهیزات و توجه به چرخه عمر کالا است که علاوه بر حفاظت از منابع مالی، منجر به صرفه‌جویی گسترده در هزینه‌های عملیاتی شده و از طریق انبارداری اصولی و مدیریت علمی کالا، کنترل موجودی و جلوگیری از اتلاف منابع را میسر ساخته است.

وی افزود: این طرح با هدف بازیابی سرمایه‌های شرکت، جلوگیری از هدررفت منابع و اتکا به توان فنی نیروهای داخلی در زمینه تعمیر و بازیافت، گامی مؤثر به سوی توسعه پایدار و صیانت از دارایی‌های فیزیکی مجموعه صنعت برق استان محسوب می‌شود.

به گفته عادلی نسب این استراتژی نه تنها از خریدهای غیرضروری جلوگیری می‌کند، بلکه زنجیره تأمین تجهیزات برق استان را نیز به شکلی پایدار تقویت می‌کند.

وی با اشاره به عملکرد کارگاه تعمیرات ترانسفورماتور در طول جنگ رمضان نیز گفت: در این بازه زمانی ۱۶ دستگاه ترانسفورماتور تعمیر و به شبکه بازگشت که حدود ۸۳ میلیارد ریال بازگشت سرمایه برای صنعت برق استان داشت.