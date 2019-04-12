خسارت ٢٧٠میلیارد تومانی سیل به برق ۴ استان/ترانسفورماتورها در صدر

آرش آقایی فر، عضو سندیکای صنعت برق ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سیلاب اخیر، بنا به آمار اعلام شده توسط توانیر، بیش از ۷۲۰ دستگاه ترانسفورماتور و پست توزیع در ۲۳ استان کشور به طور جدی آسیب دیده است، گفت: خسارت سیل به تأسیسات برق ۲۷۰ میلیارد تومان بوده که یک سوم این هزینه مربوط به ترانسفورماتورها است؛ چراکه از لحاظ آماری، تعداد ترانسفورماتورهای مورد بهره برداری متنوع بوده و در پراکندگی جغرافیایی بسیار زیادی نصب شده‌اند.

وی افزود: تعداد ترانسفورماتورهای توزیع در استان‌هایی که بیشتر از همه درگیر سیلاب بوده‌اند را می‌توان متعلق به شرکت توزیع گلستان با ١٧١۵٧ دستگاه، شرکت توزیع لرستان، ١۵٨۵۵، شرکت توزیع استان خوزستان ٣٩١۵۶، شرکت توزیع اهواز، ١٣٩٧۵ دستگاه دانست.

به گفته آقایی‌فر، سازندگان داخلی ترانسفورماتور، سالانه بیش از ۴۰ هزار دستگاه ترانسفورماتور تولید می‌کنند، اما با توجه به تنوع زیاد ترانس‌ها از لحاظ ولتاژ و توان به نظر می‌رسد تأمین این تعداد ترانس سوخته در کوتاه مدت، کاری دشوار؛ ولی امکانپذیر است.

عضو سندیکای برق ایران اظهار داشت: با توجه به هزینه ۹۰ میلیارد تومانی تعویض ترانس‌های آسیب دیده با ترانس‌های نو، شرکت‌های توزیع نیروی برق باید علاوه بر خرید به دنبال تعمیر و بازسازی ترانسفورماتورهای آسیب‌دیده نیز باشند؛ این در حالی است که معمولاً در حوادثی مانند سیل، خسارات وارده بر تجهیزی مثل ترانسفورماتور که درجه حفاظتی آن حداقل IP۵۵ است، آن قدر زیاد نیست که تجهیز قابل تعمیر نباشد.